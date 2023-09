Lukaku devastante e crescita continua per aiutare Mourinho, arriva l’annuncio: “Difficilissimo fermarlo”.

Tante le questioni attualmente in grado di generare attenzioni e discussioni nel corso di queste prime settimane di campionato, caratterizzate in casa Roma da plurime difficoltà. Al contempo, c’è consapevolezza di dover attendere per assistere alla risalita in classifica di una squadra che, in queste prime tre giornate, ha certamente reso molto meno rispetto alle proprie possibilità e alla qualità della rosa plasmata da Pinto e dai Friedkin nel recente trimestre estivo.

Incassata la consapevolezza relativa alle difficoltà e ai limiti fin qui evidenziati, in quel di Trigoria si è altrettanto consci di avere ancora tempo per cercare di indirizzare il cammino di Pellegrini e colleghi in una direzione diversa, facendo leva anche su prestazioni e rendimenti di giocatori non ancora al 100% della forma. In queste settimane, infatti, la Roma si è imbattuta anche in una sfortuna, quasi abitudinaria da questo punto di vista, in ambito infermieristico.

“Lukaku devastante”, il CT non ha dubbi: l’annuncio dopo la sfida con il Belgio

Tanti gli stop con i quali Mourinho ha dovuto fare i conti, partendo da quello di Renato Sanches, passando per quello di Dybala e Pellegrini, fino ad arrivare a quello di Aouar e alla recente apprensione per le condizioni di Gianluca Mancini, uscito anzitempo nella prima gara dell’Italia di Spalletti ieri sera.

Discorso a parte, invece, merita Romelu Lukaku, al quale Mourinho aveva deciso di concedere uno spezzone centrale e importante di gioco contro il Milan, durante il quale il belga è riuscito quantomeno a far intravedere le qualità ben note a tutta la Serie A e, dunque, l’ausilio che potrebbe prossimamente garantire alla sua nuova squadra.

L’attesa riguarda soprattutto il ritrovamento di una condizione totale, ad oggi impossibilitata dall’aver vissuto un’estate e un calciomercato particolari che gli hanno impedito di effettuare una preparazione completa all’interno del club. Ciononostante, sono arrivati comunque segnali incoraggianti anche dalla Nazionale, come confermato anche dalle parole del CT dell’Azerbaigian, Gianni De Biasi.

Queste le sue parole sul rendimento di Lukaku in occasione della gara tra il Belgio e la nazionale caucasica, rilasciate a Tuttomercatoweb. “Ho visto bene Lukaku, non è ancora al top della condizione ma è in grande crescita. Contro di noi ha mostrato nuovamente tutte le sue caratteristiche, è sempre bravo nel farsi vedere e sa giocare anche spalle alla porta. Se gli dai l’appoggio o va alla rifinitura o al tiro in porta e diventa difficilissimo fermarlo”.

“L’ho visto reattivo e ha disputato una buona partita, tenendoci in apprensione. Ora gli serve continuità. Ha un fisico e soprattutto una forza fisica pazzeschi, appena entrerà totalmente in forma diventerà devastante. La Roma ha fatto un grande acquisto, aveva bisogno di un attaccante così. Lui e Dybala possono essere una grandissima coppia”