Roma, incubo infortuni: la situazione in vista dell’Empoli

Roma, record di infortuni in questo inizio campionato che ha dimezzato la squadra: forti dubbi sul lavoro dello Special One

La ripresa del campionato pone molti dubbi intorno alla Roma di Mourinho, ancora incapace di centrare la prima vittoria stagionale, nonostante un avvio in cui Pellegrini e compagni si sono scontrati con squadre decisamente abbordabili come Salernitana e Verona, che hanno preceduto il big match dell’Olimpico contro il Milan.

I giallorossi hanno dovuto fare i conti con le assenze sin dalla prima partita, dove mancavano due tra gli elementi migliori della rosa a disposizione del mister, ovvero Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi squalificati dalla stagione precedente.

Come se non bastasse il tecnico ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni, in particolare quello di Renato Sanches, la cui condizione preoccupa e non poco sia lo Special One che i tifosi. In vista della prossima gara contro l’Empoli la Roma recupererà molti dei suoi titolari, tuttavia la situazione legata agli infortuni è già a livelli critici, anzi in questo senso si è registrato addirittura un vero e proprio record.

Roma, mai così tanti infortuni: la preparazione diventa un caso

La Lupa perde il pelo ma non il vizio, da anni ormai il problema degli infortuni sembra non voler lasciare in pace gli addetti ai lavori di Trigoria. Questo è un problema che si ripercorre già dai tempi di Pallotta, che per provare a porgli fine portò a Roma un vero guru del settore, ovvero il preparatore atletico Norman, senza però grossi risultati.

La differenza con la Roma di quei tempi però è sostanziale, ovvero i calciatori di oggi sono molto più fragili rispetto a quelli di quei tempi. Basti pensare a Renato Sanches e Dybala, la cui condizione va valutata di partita in partita per non rischiare di aggravare la loro precaria condizione fisica.

Dopo neanche un mese dall’inizio del campionato sono già 6 i calciatori costretti a fermarsi ai box per i giallorossi, un vero e proprio record sotto la guida di Mourinho, che non si era mai trovato in una situazione simile da quando siede sulla panchina giallorossa, questo ha posto molti dubbi intorno al lavoro svolto in estate durante la preparazione, ponendo al centro delle critiche ancora il lavoro di Mourinho.

Poco da dire sui vari Mancini, Pellegrini e Zalewski, specialmente sui primi due, che risultano tra i calciatori con più minuti in rosa e che hanno pagato gli eccessivi impegni ravvicinati.