Addio Roma, poker gratis Barcellona: arriva con Zielinski

Calciomercato Roma, addio a fine anno e rivoluzione gratis in casa Barcellona: non solo il big di Mourinho, ci sono anche due giocatori del Napoli.

La campagna acquisti da poco terminata ha certamente consegnato importanti novità a Mourinho grazie al modus operandi di Tiago Pinto e dei Friedkin, rivelatisi anche nel corso di questo trimestre estivo attenti e seri nel rispettare le tante esigenze del club. Da un lato, sin dal mese di giugno si è cercato di rispettare i paletti finanziari imposti alla società, ben osservando i parametri del FFP e, di conseguenza, assegnando non poca importanza alla cogente questione relativa alle uscite.

Dall’altro, anche nel corso di quest’estate, ai piani alti di Trigoria non si sono perse di vista le tante occasioni che permettessero di apportare miglioramenti alla squadra di Mourinho, come emerso da una serie di arrivi intelligenti quanto funzionali, molti dei quali caratterizzati dalla capacità di dirigenza e società di saper cogliere e sfruttare gli spiragli giusti per portare a Roma giocatori importanti ma a condizioni vantaggiose.

Calciomercato Roma, Spinazzola gratis con Zielinski: il piano del Barcellona

Gli esempi potrebbero essere numerosi, come evidenziato dallo stesso Tiago Pinto nel corso della conferenza di fine mercato, quando il GM ha alluso a nomi come Ndicka e Aouar, in grado di migliorare la qualità della rosa senza costringere la Roma a spendere cifre importanti, necessarie qualora la situazione contrattuale dei due fosse stata diversa.

In attesa di comprendere come evolverà il cammino della squadra, intanto, lo sguardo al prossimo futuro inizia a riguardare anche possibili addii, soprattutto alla luce di alcune situazioni contrattuali non ancora ben disambiguate. Particolare attenzione va rivolta a quanto riferito da Mundo Deportivo, le cui penne hanno sottolineato come il Barcellona sia intenzionato a cogliere tante occasioni a costo zero la prossima estate, attingendo anche dal bacino della Serie A.

Tra i tanti nomi, in particolar modo, oltre a profili in casa Napoli quali Meret o Zielinski, figura anche Leonardo Spinazzola, in scadenza nel 2024: come scrivono in Spagna, si tratta ovviamente di un giocatore molto utilizzato da Mourinho ma non sembrano esserci attualmente i presupposti del rinnovo. Ciò potrebbe portare la Roma anche a ponderare un eventuale addio a gennaio, al fine di non perderlo a titolo totalmente gratuito.