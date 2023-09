Affare saltato sul gong: ha deciso Mourinho

Affare saltato sul gong: la decisione finale l’ha presa Mourinho pensando anche agli appuntamenti europei. Ecco l’indiscrezione

Un affare saltato sul gong con il veto messo in atto da José Mourinho. Almeno queste sono le indiscrezioni che arrivano dalla Turchia e che riguardano un giallorosso che la sua stagione non l’ha iniziata nel migliore dei modi, soprattutto per quell’errore di marcatura che ha permesso a Leao – un gol inventato – di mandare il Milan sul doppio vantaggio nell’ultima sfida di campionato prima della sosta.

Ovviamente avrete capito che parliamo di Celik, l’esterno destro giallorosso che secondo quanto scritto da Hurryet.com è stato nel mirino del Galatasaray. Da quelle parti il calciomercato chiude il 15 settembre, quindi i giallorossi – che lo scorso gennaio hanno fatto un affare con la Roma prendendo Zaniolo – potrebbero pure tentare l’assalto, un’altra volta. Ma con molta probabilità riceverebbero di nuovo una risposta negativa.

Calciomercato Roma, arriva il no di Mourinho

Sì, perché dietro la mancata partenza del turco, così come spiegato prima, ci sarebbe il no di Mourinho, soprattutto per un motivo a quanto pare: il fatto di non aver potuto inserire nella lista UEFA, per via appunto degli accordi per il FPF, il danese Kristensen, che quindi in Europa non potrà giocare.

Insomma, il giovedì Celik dovrebbe essere il titolare, a meno che Mou non decida di mandare in campo Karsdorp che alla fine è pure rimasto in giallorosso nonostante sembrasse in uscita dopo i fatti di Reggio Emilia dello scorso anno. Insomma, sul mancato addio di Celik c’è stato il no secco dello Special One, che ha guardato a tutti quelli che sono gli interessi della propria squadra. Nonostante il sì all’operazione, anche questa un’indiscrezione turca di ieri, che era arrivato dal giocatore che la Roma ha preso lo scorso anno dal Lilla.