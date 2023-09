Doping Pogba, via d’uscita Juventus: “Ecco cos’ha preso”

Doping Pogba, l’ex stella della Francia nell’occhio del ciclone ma la Juventus ha una via d’uscita: “Ecco cos’ha preso”

La notizia appena circolata della positività di Pogba all’antidoping è destinata a dare l’ennesima scossa non solo all’ambiente bianconero, ma all’intera Serie A. Gli episodi come questo, se confermati, sono tra i peggiori in ambito sportivo, perché vanno a minare le fondamenta di qualsiasi disciplina, rischiando poi di macchiare per sempre la carriera e la rispettabilità del colpevole.

La carriera di Paul Pogba sembrava essere destinata alla gloria, sin dal suo esordio nella Juventus, dopo aver lasciato Manchester a parametro zero, aveva dimostrato di essere un calciatore di caratura superiore, attraverso giocate e gol da fuoriclasse, ma il tempo poi ha rivelato tutt’altro.

Tornato in Inghilterra per una somma superiore ai 100 milioni di euro il francese non è quasi mai riuscito a rendere come nei suoi anni passati in bianconero, dove era diventato un vero e proprio trascinatore, come se non bastasse il suo calo di prestazioni gli costò anche la maglia da titolare in nazionale. Con il suo ritorno a Torino, la città che lo aveva visto diventare grande, si pensava potesse tornare il calciatore di un tempo, ma gli infortuni non gli hanno mai lasciato tregua, oggi purtroppo la notizia della sua positività rischia di gettare nuove ombre sulla sua carriera.

Doping Pogba, via d’uscita per i bianconeri: “Ecco cos’ha preso”

Il cado Pogba esplode come una bomba in Italia, ed il calciatore è finito nell’occhio del ciclone a causa dell’ufficialità di una sua positività al testosterone, sostanza proibita per gli sportivi perché ritenuta dopante. Ai microfoni di TvPlay sono intervenuti in diretta il Dottor Castellucci ed il giornalista Tony Damascelli, che hanno parlato del caso in questione e della possibilità che questa sostanza sia stata assunta per errore.

“Assumerlo per errore è possibile. Di solito può avvenire tramite pomate o gel che vengono erroneamente considerati innocui. Sarebbe grave se gli fosse stato consigliato di prenderlo. Ci può essere la non volontarietà, ed è importante. In caso contrario si raddoppierebbe la pena”.

Poco dopo è arrivata la replica del giornalista che ha sganciato una vera e propria bomba in diretta: “Pogba ha preso antinfiammatori già messi in elenco e accettati dai medici. Il problema che ha avuto, si chiama ciste di Baker”