Italia sempre più allo sbando: clamoroso, ha rifiutato la convocazione

Italia sempre più allo sbando: oltre ai risultati che mancano dalla Francia arriva un’indiscrezione clamorosa. Avrebbe rifiutato la convocazione

Il momento è difficile per la nazionale di calcio italiana che da poco Spalletti ha preso in mano. Il pareggio in trasferta contro la Macedonia ha messo a rischio la qualificazione diretta al prossimo Europeo, quello in Germania, del prossimo anno. I playoff – speriamo non ce ne sia bisogno – sono quasi sicuri, però ci sarebbe da cercare di vincere domani sera contro l’Ucraina.

Come dicevamo la situazione non è delle più semplici, anche perché dalla Francia, secondo quanto riportato da l’Equipe, arriva un’indiscrezione clamorosa: Marco Verratti infatti avrebbe rifiutato la convocazione da parte di Spalletti. Il centrocampista del Psg, pronto a salutare il club francese per quella che probabilmente sarà la sua ultima esperienza da giocatore, per andare in Qatar.

Italia allo sbando, Verratti avrebbe detto di no

L’Equipe spiega che Verratti avrebbe rispedito al mittente la chiamata del nuovo ct azzurro per le partite di qualificazione contro Macedonia del Nord e Ucraina. Una situazione clamorosa, senza dubbio, che se fosse vera spiegherebbe come ci siano ancora così tanti problemi dentro il gruppo azzurro. Un gruppo, quello della nazionale, che ha ancora scorie evidenti della mancata qualificazione al Mondiale: una squadra mentalmente bloccata, che contro la Macedonia ha giocato solamente un tempo, prima di trovare il vantaggio, e non riuscire a gestire un risultato che era di vitale importanza.