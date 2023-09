Juve sotto choc: Pogba positivo al test doping

Juventus sotto choc, Paulo Pogba sarebbe risultato positivo al test anti-doping. Ecco le ultime in casa bianconera, piove sul bagnato per il centrocampista francese.

Ultim’ora clamorosa in casa Juventus, Paul Pogba sarebbe risultato positivo al controllo anti doping dopo la gara dei bianconeri contro l’Udinese. Una pessima notizia per il centrocampista francese, già tormentato da continui problemi fisici dal giorno del suo ritorno a Torino. Ecco cosa rischia adesso il calciatore classe ’93 e le ultimissime notizie sulla squadra bianconera.

Una nuova tegola per Paul Pogba in casa Juventus. Il centrocampista francese sarebbe risultato positivo ai controlli anti doping dopo la sfida dei bianconeri in casa dell’Udinese. La squadra guidata da Massimiliano Allegri si impose per 3 reti a zero alla Dacia Arena, con il centrocampista francese rimasto in panchina. Tanti problemi fisici ne hanno minato l’utilizzo in questi ultimi mesi, lo scorso anno in campionato l’ex Manchester United è sceso in campo in appena sei occasioni. Ora arriva una vera e propria batosta per il calciatore transalpino.

Secondo l’ultima ora rilanciata dal sito dell’ANSA, il centrocampista francese sarebbe risultato positivo ai controlli anti doping dopo Udinese-Juventus. Sarebbero state trovate tracce di testosterone nelle analisi del classe ’93.

Ora per il centrocampista bianconero il rischio è quello di una lunga squalifica con cui fare i conti. Qualora la positività del francese dovesse essere confermata la questione finirà davanti al Tribunale nazionale antidoping a meno che non si opti per un patteggiamento. Una pessima notizia per il centrocampista della Juventus, si attendono aggiornamenti a stretto giro di posta. In questi casi la squalifica potrebbe arrivare a due anni, ma in caso di accertata intenzionalità si potrebbe toccare quota quattro anni. Dopo la sfida della Dacia Arena il francese era sceso in campo nei due incontri successivi della Juventus, prima di fermarsi per un nuovo infortunio contro l’Empoli.