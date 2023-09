Spalletti e il richiamo a Totti: “Sarò ferocissimo”

Totti-Spalletti, arriva l’annuncio del CT dell’Italia alla vigilia della sfida contro l’Ucraina: chiara l’allusione anche alle note vicende con lo storico 10 della Roma.

Se gli argomenti di discussione e dibattito in casa giallorossa sono in questa fase a dir poco numerosi, soprattutto alla luce delle diverse difficoltà fin qui incontrate dagli uomini di Mourinho in questo inizio di campionato, è giusto evidenziare come anche aspetti slegati al mondo Roma stanno certamente generando confronti e attese, nella Capitale e non solo.

Il caso Pogba rientra sicuramente in questa casistica, soprattutto se si considera l’importanza del nome coinvolto e del club bianconero, alle prese nel recente passato con questioni che, per diversi mesi, hanno costituito dibattito e generato attesa all’interno di tutto il mondo della Serie A, soprattutto per le possibili ripercussioni che ne sarebbero derivate sulle sentenze della classifica finale dello scorso anno.

Spalletti, giocatori scontenti e annuncio in Nazionale: ‘coinvolto’ anche Totti

Restando in Italia e, soprattutto, nell’etere capitolino, in queste ore echeggiando con una certa importanza le parole spese dal neo-CT dell’Italia, Luciano Spalletti. Reduce da un esordio non nobilissimo con la Macedonia, contraddistinto da un pareggio per 1-1 che certamente non ha migliorato l’attuale posizione dell’Italia per la qualificazione ai prossimi europei.

Alla vigilia del secondo impegno degli uomini di Spalletti, in programma per domani contro l’Ucraina, l’ex allenatore del Napoli ha parlato anche del rapporto con i calciatori, spendendo una battuta che parrebbe coinvolgere, non a caso, proprio Francesco Totti e altri giocatori con i quali siano nate questioni di spogliatoio divenute poi famose.

“Nelle mie scelte farò calciatori contenti e scontenti ma saranno sempre per il bene della Nazionale. Non lo dico io, lo dice la mia storia. Anche quando facevo casino con un singolo era sempre per il bene della squadra. Ora che sono CT sarò ferocissimo in queste scelte per il bene della Nazionale”