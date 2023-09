Totti e Mourinho insieme, Candela dice tutto: “Meglio così”

Dall’eventuale ritorno di Totti alla Roma al confronto Thuram-Lukaku, l’ex Roma non ha dubbi. Ecco le sue parole.

Gli argomenti di discussione in casa Roma sono stati numerosi nel corso di questi giorni, contraddistinti da molteplici difficoltà da parte della squadra e, più in generale, da un rendimento in campo che ha evidenziato limiti sia tecnico-tattici che di natura fisica.

I giallorossi, dal proprio canto, hanno ancora tanto tempo a disposizione per provare a recuperare, seppur con la consapevolezza di non poter più permettersi ulteriori passi falsi dopo l’infelice partenza di questo inizio di campionato.

Come dicevamo, le attuali asperità incontrate da Pellegrini e colleghi fin qui hanno contribuito a generare confronti e discussioni all’ombra del Colosseo, dove tanti aspetti sono stati attenzionati. Particolare attenzione, inoltre, va rivolta alle parole di Vincent Candela, storico terzino della Roma, rimasto nel cuore e nei ricordi di una piazza e di una città nella quale ha deciso di restare e investire, come testimoniato, ad esempio, dalla presenza della sua scuola di padel.

Totti-Mourinho e Lukaku al posto di Thuram, Candela non ha dubbi

Il laterale francese è intervenuto in queste ore ai microfoni di Tv Play, commentando diversi aspetti relativi alla Serie A e alle prime indicazioni successive al trittico iniziale di impegni che ha visto impegnati anche gli uomini di Mourinho. Dopo aver parlato del prossimo derby e di aspetti relativi alla Fiorentina, queste le sue posizioni sul mondo Roma.

Non solo il confronto Lukaku-Thuram ma anche il commento sul possibile ritorno di Totti in società. “Se Lukaku sta bene, prendo Lukaku. Ho giocato col padre di Thuram e bisogna vedere cosa farà in campionato. Lukaku è stato devastante con l’Inter e se sta bene fa la differenza. Anche se è un po’più anziano, mi prendo Lukaku“.

Su un possibile ritorno di Totti e una coesistenza con lo Special One in società: “Penso che Mourinho abbia dato tanto e Totti ha dato ancora di più…e può dare ancora. Più sono uomini di sport e, soprattutto, della Roma, meglio è“.