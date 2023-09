Addio e nuova occasione dal Real Madrid, può partire in prestito

Calciomercato Roma, addio Real Madrid a gennaio e ritorno di fiamma. La grande occasione potrebbe arrivare così.

Tanti i nomi accostati ai giallorossi nel corso delle settimane di mercato da poco trascorse, contraddistinte in casa Roma da una ricerca e un’attenzione pedisseque nei confronti della ricerca di un equilibrio tra le entrate e le uscite, oltre che nell’ingaggio di elementi che permettessero di ovviare ai limiti palesati dalla squadra lo scorso anno.

Il vero e proprio tormentone, come noto, è divenuto sin da subito quello del centravanti, con un alternarsi di nomi e suggestioni iniziato agli albori di giugno e terminato solamente ad agosto, con l’arrivo nella Capitale di Romelu Lukaku. Il gigante belga ha sicuramente rappresentato il vero e proprio colpo di teatro dei Friedkin, anche quest’anno bravi ad alimentare le speranze di una piazza che, fino a poco prima dell’approdo di Big Rom, aveva percepito dell’importante defezione offensiva.

Calciomercato Roma, poco spazio per Ceballos: la situazione in casa Real Madrid

Ovviato magistralmente a quest’aspetto, adesso, in casa Roma c’è attesa per una ripresa del campionato che dovrà essere finalizzata al migliorare l’infelice situazione in classifica di Pellegrini e compagni, rei di aver totalizzato un solo punto fino a questo momento e consapevoli di dover invertire una tendenza ad oggi a dir poco negativa.

Molto deriverà dal lavoro di Mourinho e degli stessi giocatori ma, seppur con le debite attese, non sono da escludersi eventuali ingerenze anche da parte della società e della dirigenza a partire dal mese di gennaio. Pur essendosi detto conscio di aver consegnato al connazionale José una squadra completa e migliorata, il GM potrebbe valutare in questi mesi eventuali scenari e occasioni di mercato per il mese di gennaio.

Tra le varie, non si escluda aprioristicamente quella di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo del Real Madrid accostato già nei mesi primaverili alla Roma e ad altre squadre italiane, alla luce di un addio ai Blancos che pareva ormai scontato. Alla fine, lo spagnolo è rimasto da Ancelotti, dove non riesce però a trovare lo spazio necessario per inanellare una continuità che gli garantisca una visibilità importante in vista per i prossimi europei.

Come riferisce El Nacional, Ceballos potrebbe lasciare Madrid già a gennaio, anche con la formula del prestito.