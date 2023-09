Bye bye Roma, chiusura un passo dal gong: accordo imminente

Calciomercato Roma, la trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro. Opzione giallorossa sempre più lontana: blitz dalla Turchia.

Dopo una sessione estiva di calciomercato chiusa con l’acquisto di Romelu Lukaku, la Roma è chiamata a fornire risposte importante sul campo. Il solo punto conquistato nelle prime tre giornate di campionato è un bottino oggettivamente troppo magro. Contro l’Empoli, Dybala e compagni vogliono centrare la prima vittoria stagionale per iniziare la propria scalata in classifica.

Sotto questo punto di vista sarà fondamentale ridurre al minimo gli errori difensivi. Nelle prime uscite ufficiali, errori individuali e di reparto soprattutto in alcune letture hanno pregiudicato il risultato. Reparto difensivo che sembra non aver assorbito al 100% l’addio di Roger Ibanez. Se si escludono gli errori di Rui Patricio, infatti, neanche Mancini e Smalling hanno brillato. Dopo la sosta potrebbe cominciare a trovare spazio Evan Ndicka, il vero volto nuovo del reparto difensivo. Ad ogni modo negli ultimi giorni di mercato, in concomitanza della chiusura dell’affare Lukaku, alla Roma era stato accostato anche il profilo di Malang Sarr.

Calciomercato Roma, Sarr in Turchia: chiusura a un passo

Il centrale del Chelsea è ormai in rotta di collisione con i Blues, che da diversi mesi lo hanno inserito nella lista dei cedibili. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nei giorni scorsi, la trattativa per la definizione della cessione di Sarr sarebbe giunta al suo punto di svolta.

Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, salvo clamorosi colpi di scena il futuro di Sarr sarà in Turchia. Dopo l’accelerata delle ultime ore, infatti, il difensore francese sarebbe pronto a dire addio ai londinesi. La chiusura è sempre più vicina al punto che l’affare dovrebbe essere definito in tutti i suoi aspetti prima della chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato in Turchia, in programma il 15 settembre. Si ragiona sulla base di un prestito secco iniziale: da capire se sarà annesso un obbligo o un diritto di riscatto. Scenario da seguire con attenzione: Malang Sarr è sempre più vicino a volare in Turchia.