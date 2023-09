Calciomercato Roma, erede Rui Patricio in Serie A: 10 milioni

Calciomercato Roma, 10 milioni in Serie A e erede già pronto: ecco di chi si tratta, gli ultimi aggiornamenti.

Le attuali difficoltà vissute dalla Roma hanno generato certamente più di qualche perplessità all’interno di una piazza reduce da un calciomercato difficile ma conclusosi con un colpo di teatro in pieno stile Friedkin che ha certamente aiutato ad aumentare le aspettative e gli aneliti della squadra e della tifoseria tutta.

Ad oggi, però, gli uomini di Mourinho ‘vantano’ un solo punto in classifica e hanno fin qui palesato importanti limiti e defezioni, da plurimi punti di vista. Ciò non deve comunque generare troppa ansia o preoccupazione, alla luce dell’ancora lunghissimo cammino che attende la squadra, chiamata domenica prossima a trovare la prima vittoria della stagione, al fine di carburare e maturare una fiducia necessaria per un campionato che ha ancora tantissimo da offrire.

Calciomercato Roma, 10 milioni per l’erede di Rui Patricio

Nel corso di queste prime giornate sono però sicuramente arrivate alcune importanti indicazioni, dalle quali parrebbe essere emerso come non poche defezioni continuino a contraddistinguere alcuni reparti e le prestazioni dei singoli.

Se a ciò si aggiunge anche la consapevolezza rispetto alle attuali situazioni contrattuali, si comprende bene come plurimi interventi siano quantomeno prevedibili nel corso della prossima estate.

Particolare attenzione sarà con ogni probabilità rivolta al portiere, con Rui Patricio reduce da un biennio positivo ma macchiato a volte da svarioni e prestazioni al di sotto della sufficienza. Difficile, ad oggi, credere che il portoghese possa rinnovare un contratto in scadenza nel 2024: molto più probabilmente, la Roma cercherà nuove soluzioni sul mercato.

Tra queste, come riferisce Calciomercatonews.com, non è da escludersi il nome di Wladimiro Falcone, reduce già da un’ottima annata in quel di Lecce e atteso adesso da un campionato in cui proverà a centrare la definitiva consacrazione. Dopo di che, il richiamo di una big come la Roma è tutt’altro che da escludersi: per concretizzare l’affare sul doppio asse giallorosso, però, potrebbero servire circa 10 milioni di euro.