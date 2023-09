Corsia di sorpasso: Mourinho cambia la Roma

Roma, Mourinho ha cinque opzioni ma ha anche degli evidenti problemi in corsia. La situazione dei giallorossi che preoccupa

Le corsie un problema. Sia a destra che a sinistra. Al momento – in vista della gara contro l’Empoli di domenica sera – nessuno sa chi giocherà. Anche perché chi più, chi meno, hanno deluso tutti. Tranne Karsdorp, che ancora il campo non lo ha visto, e che potrebbe candidarsi in maniera anche un poco clamoroso per una maglia da titolare contro i toscani.

Partiamo appunto dall’olandese, che come spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina non ha voluto sentire ragioni questa estate: la società ha provato a cederlo ma oltre la sua volontà di rimanere nella Capitale di offerte così importanti non ne sono arrivate. E allora ecco che dopo aver provato Kristensen e Celik – entrambi hanno fallito, evidente, la loro possibilità – contro la squadra di Zanetti si apre un piccolo spazio per Rick che, in Europa, sarà comunque un elemento da tenere molto in considerazione soprattutto per via del mancato inserimento in lista dell’ex Leeds.

Roma, gli esterni preoccupano

Fatto il quadro della corsia di destra ci spostiamo dall’altro lato del campo: Spinazzola, rassicurato da Mourinho in estate sulla possibilità almeno di giocarsi una maglia da titolare con Zalewski, ha rifiutato un’offerta araba che lo avrebbe sistemato per i prossimi tre anni. Leo è a scadenza di contratto e ha voluto comunque rimanere in giallorosso, sperando ovviamente di strappare pure un rinnovo. Ma non è che ha fatto benissimo in questo avvio nonostante il gol contro il Milan.

E poi c’è Zalewski, che dopo aver giocato alla grande nel momento in cui Mou ha deciso di lanciarlo in squadra si è fermato, non riuscendo a migliorare quelle qualità che ci sono e che sono sotto gli occhi di tutti. Ma quel salto che tutti si aspettavano non c’è mai stato. E questi sono problemi per Mou che non sa davvero chi mandare in campo.