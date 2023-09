Striscione e lancio di oggetti, sospesa la gara della Nazionale

Partita sospesa e giocatori negli spogliatoi, succede di tutto nella gara di qualificazione per i prossimi Europei. Ecco la ricostruzione.

Dopo un inizio di campionato risultato difficile e negativo in casa Roma, la stagione è già andata incontro al primo stop dell’anno, legato ai soliti impegni della Nazionale che stanno vedendo in queste settimane anche gli Azzurri di Spalletti alle prese con le gare valide per l’approdo ai prossimi Europei.

Cristante e connazionali, reduci dal pareggio beffardo contro la Macedonia, stanno disputando in questi minuti l’incontro con l’Ucraina, che al momento li vede in vantaggio per due a zero grazie alla doppietta di uno degli uomini più contesi dello scorso calciomercato, Davide Frattesi.

Proprio mentre gli argomenti di dibattito e discussione continuano a risultare legati alla prestazione di una Nazionale reduce da non poche difficoltà, intanto, si registrano eventi di non trascurabile importanza e che hanno generato non meno polemiche nel corso di questi minuti.

Striscione e lancio di oggetti verso il portiere, interrotta Romania-Kosovo

Ci riferiamo, in particolar modo, alla sospensione della gara in Romania, che ha permesso di registrare una decisione simile a quella arrivata la scorsa settimana in occasione della gara della Repubblica del Congo contro il Gambia, procrastinata di quasi un’ora per motivi di ordine pubblico, relativi ad un afflusso copioso ed eccedente l’effettiva capienza dello stadio.

Quanto fin qui verificatosi in Romania, invece, è da ascriversi nell’atteggiamento a dir poco ostile degli Ultras rumeni, che ha generato la sospensione della partita contro il Kosovo, dopo l’interruzione di gioco durata circa due minuti e mezzo. I fatti si sono distinti anche per il lancio di oggetti e fumogeni verso il portiere kosovaro, oltre che per l’esposizione di uno striscione incitante all’odio e con chiare allusioni politiche.