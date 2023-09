Calciomercato Roma, ‘nuovo’ bomber e annuncio: c’è la clausola

Calciomercato Roma, rinforzo in attacco e decisione presa: arriva con la clausola, ecco gli ultimi aggiornamenti.

I nomi accostati ai giallorossi nel corso del da poco terminato calciomercato sono stati a dir poco numerosi e hanno abbracciato una serie plurima di scenari. Questo soprattutto a partire dal mese di luglio, quando ai piani alti di Trigoria si è cercato di ovviare nel migliore dei modi ad una questione centravanti divenuta ad un certo punto estenuante filo rosso dell’operato di Tiago Pinto e colleghi.

Dopo aver totalizzato le necessarie plusvalenze nel mese di giugno, infatti, in casa Roma è stata prontamente maturata consapevolezza di dover intervenire in plurimi reparti, ovviando altresì alla questione attacco. L’infortunio di Abraham e lo scarso rendimento di Belotti aveva reso complicato e rischioso l’iniziare il campionato con il solo Gallo, portando alla fine i Friedkin e la dirigenza tutta a concretizzare il clamoroso colpo di teatro chiamato Lukaku.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo con la clausola: l’annuncio spiega tutto

Prima di arrivare allo stesso belga, come mai nascosto nemmeno da Pinto, la Roma ha però sondato e valutato una pluralità di scenari, diversi dei quali potrebbero comunque restare interessanti spiragli per il futuro.

Particolare attenzione, da tale punto di vista, va rivolta alla posizione di Marcos Leonardo, definito dallo stesso GM come un profilo seguito da più di un anno e circa il quale la Roma aveva intavolato trattative avviate ma complicatesi in un secondo momento per ingerenze ben note ed esterne alle volontà della Roma.

Sul futuro del giovane campioncino del Santos, vicinissimo al raggiungere quota 50 gol col Peixe, arrivano aggiornamenti da Alexandre Gallo, coordinatore tecnico del club, subentrato all’ex Roma, Paulo Roberto Falcao. Come da lui ammesso ai microfoni di Lance, nel contratto che continua a legare Marcos Leonardo ai brasiliani è stata inserita recentemente una clausola, valevole a partire dal 2024.

La sua introduzione risale alla fase successiva alla sfumatura definitiva di uno scenario di addio al Santos in estate, quando la società e il giocatore hanno avuto una conversazione volta a fare il punto della situazione dopo la sua mancata cessione. Lo stesso Gallo ha sottolineato che i discorsi sono stati improntati per garantire all’attaccante una via di uscita già a gennaio, a patto che le condizioni venissero incontro alle esigenze e le volontà del Santos stesso.