Doppia bocciatura e addio Roma: futuro già scritto

Calciomercato Roma, doppia bocciatura senza appello e futuro già scritto. Il divorzio a fine stagione sembra inevitabile, non arrivano spiragli di permanenza in futuro.

La stagione della Roma riprenderà domenica sera allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa ospiterà l’Empoli di Paolo Zanetti, con l’obbligo dei tre punti. La squadra di José Mourinho, tornato in panchina solo alla terza giornata causa squalifica, ha racimolato fin qui un solo punto nelle prime tre gare di Serie A. Dopo la sosta nazionali, prima pausa della stagione per la Serie A, i giallorossi sono chiamati a rialzare subito la testa. Nel frattempo si anticipano diversi scenari in ottica calciomercato futuro anche in casa Roma.

Dimenticare il complicato avvio di stagione la Roma tornerà in campo domenica sera allo stadio Olimpico. La squadra di José Mourinho affronterà l’Empoli di Zanetti, fanalino di coda della Serie A fin qui. Questa stagione vede diversi protagonisti entrati nell’ultimo anno di contratto con la società giallorossa, a partire dal tandem portoghese formato dallo Special One e Tiago Pinto. In attesa di segnali sul futuro di entrambi, in chiave rinnovo o addio, ci sono anche diversi calciatori entrati nell’ultimo anno di contratto. Tralasciando i vari giocatori arrivati in prestito questa estate, nella rosa titolare sono entrati in scadenza di contratto il portiere Rui Patricio e l’esterno sinistro, Leonardo Spinazzola.

Calciomercato Roma, addio Spinazzola a fine stagione: nessun segnale sul rinnovo

Il laterale classe ’93 è entrato nel suo ultimo anno di contratto con la Roma. Nelle scorse settimane le strade tra il club giallorosso ed il calciatore umbro sembravano pronte a separarsi, ma non è arrivata la giusta offerta per salutare l’esterno ex Atalanta e Juventus. Ma il futuro di Leonardo Spinazzola sembra già scritto, all’orizzonte non si vedono segnali di rinnovo contrattuale.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di ‘Leggo’, il laterale sinistro dovrebbe lasciare la Roma a parametro zero al termine della stagione. Il trentenne è stato convocato da Luciano Spalletti per le qualificazioni all’Europeo, ma è stato tenuto in tribuna in entrambe le occasioni. Doppia bocciatura senza appello e addio alla Roma dietro l’angolo per uno dei protagonisti dell’Italia di Mancini all’ultimo Europeo vinto.