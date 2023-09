In campo a tutti i costi: Mourinho ha deciso

In campo a tutti i costi: Mourinho avrebbe deciso in questo modo in vista della gara contro l’Empoli di domenica sera. Ecco di chi parliamo

C’è un nome che Mourinho, a quanto pare, vorrebbe a tutti i costi in campo domenica sera. Un elemento che ha caratteristiche uniche nello scacchiere giallorosso che, però, si è già fatto male. Ora, le sue condizioni fisiche non sono mai state solide, e i tifosi della Roma lo hanno capito subito, ma sul suo acquisto si è preso la responsabilità Tiago Pinto, come lo stesso gm ha confermato durante la conferenza stampa di fine mercato.

Avrete capito, ovviamente, che parliamo di Renato Sanches, centrocampista portoghese che la Roma ha preso dal Psg in prestito con diritto di riscatto e che ha debuttato contro la Salernitana prima di fermarsi. Adesso – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in edicola questa mattina – sarebbe sulla via del recupero: il primo (purtroppo) che si è fatto male, il primo a rientrare. E Mourinho a quanto pare lo vuole mandare in campo subito.

In campo a tutti i costi: Mou vuole Renato Sanches

Renato Sanches garantisce – se sta bene è un grandissimo acquisto – quel dinamismo che in mezzo al campo manca alla Roma. E soprattutto quella possibilità di “strappare” in mediana. Nessuno ha questo tipo di caratteristiche. E poi, lo abbiamo visto in questo sprazzo contro i campani, quello che potrebbe dare anche sotto l’aspetto tecnico.

E Mourinho non se ne vuole privare in una partita realmente fondamentale per il futuro giallorosso. Un match di quelli da vincere a tutti i costi perché ne va dell’intera stagione. Non riuscire a prendersi tre punti contro un Empoli che adesso ne ha zero e che non ha nemmeno segnato un gol in campionato potrebbe essere un colpo mentale difficile da assorbire. Ed è per questo che, in attacco, si pensa anche alla coppia Dybala-Lukaku: il primo sta recuperando e sembra essere pronto, il secondo con la doppietta di ieri con la maglia del Belgio ha fatto capire di non aver nessun problema.