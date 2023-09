Roma, Paulo Dybala tra presente, passato e futuro. L’annuncio del 21 di Mourinho: “Ecco cosa spero”.

Arrivato più di un anno fa in una Capitale festante quanto incredula, Dybala ha sicuramente rappresentato uno dei colpi più importanti di questa era Friedkin, fin qui contraddistinta da autentici colpi di teatro nonché dalla volontà e capacità di cogliere le tante e giuste occasioni che permettessero di migliorare la qualità della rosa e la visibilità del brand giallorosso.

In questa direzione era già sicuramente andata la scelta di puntare su mister Mourinho, annunciato nel divenuto famoso 4 maggio 2021, catalizzatore di un percorso progettuale che ha poi visto arrivare nella Capitale giocatori che in pochi si sarebbero aspettati, fino a qualche anno fa, di poter vedere indossare questa gloriosa casacca.

Lukaku a parte, rientra in questa classifica certamente anche Paulo Dybala, protagonista di un calciomercato infuocato più di due anni fa, che permise poi lui alla fine di approdare alla corte di Mourinho. L’impatto, anche mediatico, de La Joya è stato sin da subito evidente e, a più di un anno di distanza dal suo arrivo, il Campione del Mondo ha rilasciato nuove e interessanti dichiarazioni.

Roma, Dybala tra presente, passato e futuro: “Spero di godermi ancora la città”

Nella serata odierna, infatti, l’argentino ha partecipato ad una serata di gala nel quartiere EUR, durante la quale ha avuto modo di spendere diverse parole con i diversi presenti all’evento. A seguire le sue parole.

“Grazie a nome mio e della squadra per il sostegno, che per noi è fondamentale. Dopo un anno cosi importante per me, aver ricevuto tutto questo affetto è stato incredibile, non me lo aspettavo. Mi avete fatto sentire subito come a casa e questo mi permette di rendere meglio in campo. Ho cercato di restituirvi, durante tutto l’anno, qualcosa indietro di tutto quello che mi avete dato voi. Ci è mancato poco per festeggiare ma per me è stato incredibile, in tutti i sensi”.

“Sono sempre stato innamorato di Roma sin da bambino. Ero molto lontano, non la conoscevo ma per quello che vedevo mi piaceva molto. È una delle mie città preferite, io e la mia famiglia stiamo bene qui, cerco di godermela il più possibile camminando e girandola a piedi. Spero di godermela ancora per me un po”.

“Sarà una stagione molto lunga con tante partite. Mi auguro di poter arrivare a marzo con la possibilità di competere in tutti gli ambiti. È il nostro obiettivo, abbiamo una squadra forte. Sono arrivati giocatori importanti e credo che dobbiamo continuare e migliorare. Lo spirito deve essere questo, dare sempre qualcosa in più, sia in allenamento che durante le partite. Non abbiamo iniziato bene ma sono stato in situazioni peggiori e le cose, poi, sono andate bene. Spero possano andare così anche stavolta”.