Roma-Empoli, Mazzoleni al VAR: ultimo precedente da incubo

Roma-Empoli, designata la terna arbitrale, mentre al Var ci sarà Mazzoleni: l’ultimo precedente con i giallorossi è da incubo

Dopo la sosta per gli impegni della nazionale anche la Serie A si appresta a ricominciare, con la Roma che è già chiamata a dover rincorrere le dirette concorrenti per il quarto posto, che significherebbe il ritorno in Champions League, tassello fondamentale nel progetto di crescita che la società ha in mente. Purtroppo ci siamo complicati la vita da soli, non riuscendo a vincere partite sulla carta abbordabili in casa contro la Salernitana e in trasferta contro il Verona.

Un solo punto ottenuto, due sconfitte consecutive e ben sei i gol incassati, una delle peggiori partenze della storia recente della Roma Questi risultati hanno posto l’attenzione anche sul lavoro svolto da Mourinho durante l’estate, che secondo molti tifosi viene ritenuto non all’altezza visto le difficoltà che la squadra ha dimostrato.

Niente è ancora perduto, sarà però necessario rimboccarsi le maniche se si vogliono davvero raggiungere gli obbiettivi prefissati per questa stagione. Ripartire è l’imperativo di questa giornata per gli uomini di Mourinho, che per farcela dovranno superare l’Empoli, un una gara in cui i giallorossi non godranno di un buon precedente con i direttori di gara, il precedente fa infuriare i supporter romanisti.

Roma-Empoli, al Vari ci sarà Mazzoleni: il precedente è da incubo

La Roma si appresta dunque a scendere in campo per il mach valido per la quarta giornata di Serie A in un match che sulla carta vede favorita la squadra di Mourinho, tuttavia Pellegrini e compagni dovranno riuscire a rimanere concentrati, per cercare di evitare brutte sorprese e rischiare di perdersi ancora una volta i tre punti per strada.

La sosta non poteva arrivare in un momento migliore per la Roma, che così ha avuto il tempo di riprendersi mentalmente dalle ultime due partite in cui ha collezionato due sconfitte. La prossima sfida in casa contro l’Empoli potrebbe essere però cruciale per rimanere in scia al quarto posto e non rischiare di dover recuperare già 10 punti su 12 disponibili.

Come se non bastasse la fortuna non aiuta i giallorossi, neanche sulla designazione degli arbitri di gara, la terna arbitrale sarà composta da Luca Sacchi, assistenti Tolfo e Massara, quarto uomo Colombo, e al Var una vecchia conoscenza romanista, ovvero Mazzoleni che lo scorso anno durante Roma-Bologna decise di non richiamare l’arbitro per un intervento di Sosa ai danni di Solbakken, ritenuto da molti calcio di rigore, un precedente che non fa ben sperare i tifosi giallorossi, ma che non può assolutamente fornire un alibi alla squadra.