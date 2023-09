Roma su WhatsApp, ‘messaggio’ UFFICIALE Friedkin

Roma, comunicato ufficiale e nuova modalità per far sentire la squadra e i giocatori più vicini ai tifosi. Gli ultimi aggiornamenti.

Spesso si sottovaluta l’importanza della connessione tra la piazza e una squadra di calcio, dimenticando della grande ingerenza e centralità del primo elemento all’interno delle gerarchie economiche di questo sport e non solo. Come testimoniato dalle tante scelte ponderate quasi sin da subito, i Friedkin non hanno mai perso di vista tale aspetto, cercando di agire soprattutto al fine di venire incontro alle esigenze di una platea che non poca soddisfazione e risposta ha saputo dare al club.

L’approdo di Lukaku, non casualmente, si inserisce all’interno di una serie di decisioni societarie che hanno corroborato la fiducia della città nei confronti della nuova proprietà, acuendo altresì quel viscerale legame tra Roma e la Roma che Mourinho ha in questi circa due anni ben costruito. Ciò si è riflesso in un’unione bilaterale concretizzatasi sempre anche nella risposta del pubblico allo stadio: nuove e importanti novità, come annunciato dal club sui propri canali ufficiali, stanno però adesso toccando anche altri aspetti.

La Roma ‘sbarca’ su WhatsApp, UFFICIALE: nuova modalità di interazione coi tifosi

Al di là di iniziative e interazioni social, infatti, la Roma ha in queste ore annunciato un’importante quanto singolare novità, volta ad aumentare le interazioni e il legame tra le due componenti di cui detto sopra. Stando a quanto si legge nel comunicato ufficiale, infatti, c’è dalla giornata odierna la possibilità di usufruire di una nuova modalità per restare in contatto con il mondo giallorosso.

Il club è sbarcato in queste ore su Whatsapp, decidendo dunque di sfruttare l’app di messaggistica per condividere contenuti esclusivi, amplificando le già importanti e ampie interazioni provenienti da altri social, come Instagram o simili. A seguire, il comunicato.

“Da oggi c’è un nuovo modo per rimanere in contatto diretto con i colori giallorossi: l’AS Roma è tra i primi club europei ad aprire il proprio canale ufficiale su WhatsApp. Aggiornamenti, immagini, gol e altri contenuti esclusivi da oggi saranno condivisi attraverso l’app di messaggistica, popolare in tutto il mondo. Per scoprire la nuova funzione di WhatsApp sarà necessario aggiornare l’app e cercare AS Roma nella rinnovata sezione ‘Aggiornamenti’ in basso”.