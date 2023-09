Calciomercato Roma, rinforzo e scambio con il Napoli: tutti i nomi sul piatto. L’erede arriva così.

Tante le questioni affrontate da Tiago Pinto e colleghi nel corso del da poco conclusosi trimestre estivo, contraddistinto in casa Roma dalla necessità di migliorare la qualità e la profondità della rosa e, ancora, dall’esigenza di rispettare le non meno importanti e ingerenti situazioni relative al Fair Play Finanziario.

Spiegate e disambiguate dallo stesso GM nella conferenza di fine mercato, queste hanno sicuramente rappresentato uno dei fattori di maggiore impatto sulle decisioni di dirigenza e proprietà, anche quest’anno rivelatesi però brave nel saper sfruttare le non poche occasioni di mercato, attraverso un atteggiamento paziente e di attesa, grazie al quale, un po’come accaduto con Dybala, la Roma potrà vantare un nuovo top player in rosa.

Al di là dell’entusiasmo generato dall’ingaggio di Lukaku, i giallorossi si trovano però adesso in una situazione di campionato non semplicissima, per affrontare la quale servirà ritrovare fiducia e compattezza di un tempo. Questo il monito e l’obiettivo attuale, seppur con la consapevolezza che la corrente stagione potrebbe fungere da apparecchiamento a tante altre novità.

Calciomercato Roma, Meret con lo scambio: le possibili contropartite

Il campionato, giusto ricordarlo, è appena iniziato: ciò non cancella però la consapevolezza ai piani alti di Trigoria di essere entrati in una stagione che condurrà verso le scadenze contrattuali di diversi elementi, non solo della rosa. A partire da Mourinho e Tiago Pinto, passando per i calciatori che, ad oggi, sono contrattualmente legati al club fino al 2024.

Una situazione con la quale bisognerà certamente fare i conti e che giustificherebbe, dunque, anche l’eventuale scenario descritto da Calciomercatonews.com, relativo ad un possibile scambio sull’asse Roma-Napoli per permettere ai giallorossi di affrontare in modo netto una delicata situazione. Ci riferiamo ad un presunto ‘baratto’ che potrebbe portare nella Capitale Alex Meret, nel cui contratto vi è un’opzione per allungare la scadenza attualmente fissata al 2024.

In questa stessa data, stando alle condizioni attuali, si esaurirà anche il legame tra Rui Patricio e la Roma, dopo un rapporto fin qui caratterizzato certamente da gioie, soddisfazioni e prestazioni convincenti da parte del portoghese ma anche da qualche sbavatura che potrebbe prossimamente portare Pinto e colleghi a valutare scenari concretizzabili e interessanti per il futuro.

La pista Meret rientra tra questi, con Zalewski o Bove che potrebbero essere poi coinvolti in una trattativa di scambio che, dall’altro lato, garantirebbe a Garcia rinforzi in zone di campo necessitanti di rivisitazioni in un futuro non troppo lontano.