Caso Torino-Roma, rinvio UFFICIALE

Torino-Roma, rischio deja-vù e nuovi scontri: gli ultimi aggiornamenti sulla questione biglietti. Ecco cosa sta succedendo.

Dopo due settimane di sosta, la Serie A e la stagione calcistica sono ormai pronte ad entrare nel vivo, conducendo le tante squadre verso un periodo di impegni avvicinati quanto importanti. Alla luce anche del principio della stagione europea, che vedrà la Roma di Mourinho impegnata in un girone non proibitivo ma tutt’altro che da sottovalutare, numerose gare sono in programma nel corso delle prossime settimane.

L’importanza delle stesse è sicuramente amplificata anche dalla particolare situazione in classifica dei giallorossi, reduci da un trittico iniziale caratterizzato dall’arrivo di un solo punto, frutto di un pareggio e due sconfitte. Domenica sul prato dell’Olimpico arriverà l’Empoli, necessitante altrettanto di migliorare una momentaneamente infelice situazione in classifica e rappresentante per la Roma un banco di prova di non semplice ma al contempo di necessario superamento.

Torino-Roma, attesa per la decisione sui biglietti del settore ospiti: il comunicato UFFICIALE

Tanti gli impegni, come si diceva, in programma tra settembre e ottobre, con la Roma che potrà provare finalmente ad affidarsi alla mai vista coppia Lukaku-Dybala e al reintegro di chi, come Renato Sanches, non abbia potuto mettersi totalmente a disposizione nelle ultime settimane di agosto per le primissime gare del campionato.

In attesa delle risposte dal campo, intanto, arrivano importanti aggiornamenti su Torino-Roma, in programma al Grande Olimpico il prossimo 24 settembre. La partita tra Juric e Mourinho sta presentando non semplici difficoltà anche ai fini della sua organizzazione da parte degli organi competenti, mossi dal timore di possibili scontri tra tifoserie dopo i tristi fatti verificatisi sull’autostrada A1 tra ultras del Napoli e della Roma lo scorso 8 gennaio.

La trasferta dei partenopei in quel di Bologna sta infatti rappresentando un fattore di non trascurabile importanza circa la decisione sulla gestione dei biglietti del settore ospiti. A tal proposito, sono attese nelle prossime ore novità importanti e ufficiali, come emerso dal comunicato pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, coinvolgente non solo Torino-Roma.

“Gli incontri di calcio “Canicatti – Licata (Serie D, in programma il 20 settembre 2023), “Cliternina – Città di Isernia” (Eccellenza, in programma il 23 settembre 2023), “Bologna -Napoli” (Serie A, in programma il 24 settembre 2023), “Torino – Roma” (Serie A, in programma il 24 settembre 2023), […] sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Contestualmente, si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi”.