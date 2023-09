Dalla Roma al Napoli, blitz a sorpresa: affare da 25 milioni di euro

Calciomercato Roma, anche il Napoli si inserisce nella corsa al gioiellino: servono 25 milioni per portare a termine l’operazione.

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia chiusa da pochi giorni, rumours ed indiscrezioni non sono ancora scemate. Chiaramente le principali dei vari club sono ora rivolte al campo, con la ripresa del campionato ormai imminenti. Tuttavia occhio alle prime soffiate su quegli affari che potrebbe infiammare le prossime settimane.

Ne sa qualcosa la Roma che sta continuando a lavorare sottotraccia per chiudere quegli affari da tempo imbastiti. Uno su tutti, Marcos Leonardo. Per il gioiello brasiliano del Santos l’accordo è sempre più vicino; il club paulista, che ha resistito al forcing giallorosso dei giorni scorsi, si è convinto a lasciar partire il suo attaccante nella finestra invernale di calciomercato. Sia pur impostata nei suoi dettagli essenziali, però, l’affare non è concluso. Scenario da monitorare.

I giallorossi, intanto, stanno scandagliando il mercato alla ricerca anche di nuovi profili. Non è un mistero il gradimento totale dei giallorossi per Tommaso Baldanzi, prospetto dell’Empoli che si è messo in mostra a suon di prestazioni importanti che ne hanno fatto lievitare esponenzialmente la valutazione.

Calciomercato Roma, il Napoli tenta l’affondo per Baldanzi

Seguito con interesse anche dalla Juventus, che però non ha ancora affondato il colpo preferendo tergiversare, Baldanzi sarebbe finito nel mirino di un’altra big. Il prossimo avversario della Roma all’Olimpico, infatti, piacerebbe e non poco anche al nuovo Napoli di Rudi Garcia.

Secondo quanto riferito da napolicalciolive.com, il profilo del tuttocampista dell’Empoli piacerebbe e non poco ad Aurelio De Laurentiis. A tal proposito il patron del Napoli, dopo aver fatto seguire Baldanzi la scorsa stagione, potrebbe intensificare i contatti con il club toscano per provare a trovare il bandolo della matassa. La richiesta dell’Empoli, però, resta ancora piuttosto alta. Tuttavia, soprattutto se alla fine Zielinski dovesse andare via, non è escluso che i Campioni d’Italia uscenti possano fare di tutto per ‘prenotare’ uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistica italiano. Staremo a vedere cosa succederà.