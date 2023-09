Mourinho e il rinnovo con la Roma: data già fissata

Rinnovo Mourinho, il tecnico è in scadenza di contratto: ma c’è una data fissata. Non si andrà oltre

Finalmente la Roma torna a giocare. Domenica sera, in un Olimpico che dovrebbe essere di nuovo pieno, arriva l’Empoli. E la squadra dello Special One cerca la prima vittoria della stagione, quella che serve a tutti i costi dopo un avvio deludente. Sì, si può tranquillamente usare questo termine perché di questo parliamo: un punto in tre partite con Salernitana e Verona hanno lasciato a tutti l’amaro in bocca.

Sì, è altrettanto vero che ci sono delle evidenti scusanti per Mou: che Lukaku lo ha avuto solamente negli ultimi giorni di mercato e che soprattutto ha dovuto sin da subito fare i conti con degli infortuni. Vabbè, altri discorsi. In questo caso ci concentriamo su quello che potrebbe essere il futuro del tecnico portoghese che come sappiamo ha un contratto in scadenza tra meno di un anno: il triennale firmato scade il prossimo 30 giugno, una data non così lontana.

Rinnovo Mourinho, futuro da scrivere

Questa mattina Leggo sottolinea che nei prossimi mesi si deciderà il futuro dello Special One. Entro l’inizio del 2024 si dovrà decidere tutto. Quindi 3-4 mesi, visto che al massimo si potrebbe arrivare alla fine di gennaio. L’addio in corso d’opera, comunque, non è per niente contemplato – le voci di un addio sono state insistenti solo sui social – e il rinnovo dell’accordo, non è affatto una chimera.

In ogni caso si arriverà ad una soluzione presto con un Mourinho voglioso di riprendere in mano la squadra e decidere serenamente, con qualche buon risultato messo in cassaforte da qui alla fine dell’anno, cosa da fare la prossima stagione. Al momento lui i milioni arabi li ha rifiutati, confermando la promessa fatta ai tifosi nell’ultima gara di campionato con quel giro di campo che tutti noi ricordiamo. Il futuro, insomma, è tutto da scrivere.