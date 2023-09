Ritorno alla Roma, Totti conferma tutto: “Penso che già ci sarò”

Roma, le parole di Francesco Totti intervistato ai microfoni di calciomercato.it agli Italian Sport Awards. Ecco quanto dichiarato dall’ex capitano giallorosso.

Totti e la Roma, un legame che va oltre il tempo e oltre la logica. Un binomio indissolubile che a stretto giro di posta potrebbe ritornare prepotentemente in auge. Alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni circa la volontà da parte di José Mourinho di affidarsi al carisma e all’esperienza di Totti in una veste dirigenziale ad hoc, hanno fatto seguito le parole dell’ex numero 10 della Roma.

Intervistato agli Italian Sport Awards, Totti ha risposte alle domande anche su questo tema. ‘Pizzicato’ dai microfoni di calciomercato.it, l’ex capitano giallorosso ha svelato: “Se è vero che Mourinho mi vuole alla Roma? Penso di sì, lui l’ha detto, altrimenti avete scritto una str*****a. Vediamo. Sei pronto ad accettare la Roma? Lui (Mou, ndr) ha detto una cosa…aspettiamo e vediamo.” Ma è la frase rilasciata qualche minuto più tardi ad aprire ancor di più la porta al ritorno di Totti alla Roma. A chi gli ha chiesto se sia effettivamente possibile un Totti back in giallorosso, ‘Er Pupone’ ha confessato: “Il prossimo anno penso che già ci sarò”.

🟡🔴#Totti dà il titolo della serata: “Se tornerei all’#ASRoma? Il prossimo anno penso che già ci sarò!”🔥🐺@calciomercatoit pic.twitter.com/2ppnVPzns5 — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 14, 2023

Totti ha risposto anche alle domande riguardanti la nuova Nazionale di Luciano Spalletti, che ha visto subito esprimersi al top Davide Fattesi: “L’Italia ha avuto alti e bassi. Frattesi un rimpianto? Ma era qui vent’anni fa, come fa ad essere un rimpianto; è un buon calciatore, sono contento per lui.”

Sulla nuova coppia giallorossa costituita da Lukaku e Dybala: “Ancora non l’abbiamo vista, ma ci aspettiamo grandi cose; la Roma deve lottare per la Champions. L’inizio non è stato positivo ma il campionato è ancora lungo”.