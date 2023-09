Roma, Abraham ha fretta: palleggi e messaggio ai tifosi

Roma, Abraham aha fretta e scalpita per il rientro: l’inglese si allena e in un video manda un chiaro messaggio ai tifosi giallorossi

Tammy Abraham è stato uno dei grandi protagonisti della prima stagione in Italia di José Mourinho. Arrivato dal Chelsea per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, le prime apparizioni nel nostro campionato non sono state proprio fortunate per lui, nonostante si facesse trovare sempre pronto a finalizzare l0azione troppo spesso è stato fermato dai legni, una maledizione che ancora oggi accompagna i giallorossi.

L’inglese però ci ha messo pochissimo ad aggiustare la mira, riuscendo a segnare oltre 20 gol al suo primo anno nella capitale, un bottino grazie al quale la squadra è riuscita a trionfare in Europa League, tornando ad alzare un trofeo dopo oltre 10 anni dall’ultima volta, nonché il primo europeo della storia romanista.

Lo scorso anno però Abraham non è riuscito a ripetersi, soprattutto dal punto di vista realizzativo, al punto che la società era arrivata a valutare una sua cessione, che sarebbe dovuta avvenire nel corso della sessione estiva di calciomercato. L’infortunio però ha costretto la Roma a cambiare i suoi piani, nel frattempo l’attaccante si prepara a tornare a disposizione di Mourinho, come dimostra un video apparso di recente sui social.

Roma, Abraham scalpita: il messaggio ai tifosi

Una seconda stagione da dimenticare per Tammy Abraham, conclusa nel peggiore dei modi con la rottura del legamento crociato del ginocchio all’ultima giornata di campionato contro lo Spezia. La società si è mossa con cautela per trovare un sostituto, e alla fine questa tattica ha ripagato, con Tiago Pinto e i Friedkin che sono riusciti a portare nella capitale un attaccante di livello assoluto come Romelu Luaku, arrivato in prestito dal Chelsea.

Nel frattempo l’inglese ha continuato a lavorare senza sosta per tornare a disposizione dell’allenatore il prima possibile. Di recente è apparso un video, diffusi dai canali social ufficiali dei giallorossi, nel quale di vedono i progressi dell’attaccante ex Chelsea, nel video in questione lo vediamo palleggiare con una certa disinvoltura, che dimostra i progressi svolti fin ora, mentre alla fine del filmato si concede anche un bacio allo stemma della lupa sul suo petto

È ancora presto però per sperare in un suo rientro, secondo le stime dei medici infatti un suo ritorno non è previsto prima di febbraio 2024, mentre per vederlo in campo con una certa regolarità si dovrà aspettare presumibilmente almeno marzo, per non rischiare una ricaduta che andrebbe a peggiorare ancora la sua condizione.