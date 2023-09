Stop improvviso allo stadio della Roma: hanno già avvisato il comune capitolino con una lettera. Ecco quello che sta succedendo

Lo stadio di proprietà è uno dei progetti che i Friedkin vogliono a tutti i costi. Un investimento milionario per una struttura che per un club è ormai di fondamentale importanza visti i ricavi che può regalare. Sappiamo bene qual è l’area scelta dal club giallorosso per la costruzione dell’impianto, quella di Pietralata, ma sappiamo anche che dietro ad un investimento del genere e ad una struttura del genere ci possono essere parecchi problemi.

Nei mesi scorsi sono sorti diversi comitati di quartiere che hanno un poco rallentato l’operazione giallorossa, adesso il problema, secondo quanto riportato da Il Tempo in edicola questa mattina, potrebbe essere decisamente più importante. Infatti, si legge, che quell’area voluta dalla Roma viene rivendicata dal Policlinico Umberto I. “La richiesta è contenuta in una lettera inviata al Comune e per conoscenza all’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, preso in contropiede” si legge, un colpo di scena che si aggiunge a quella che è una telenovela che non vede da vicino la parola la parola fine.

Stop improvviso allo Stadio della Roma, lettera al Comune

Proprio in quell’area il Policlinico aveva progettato la realizzazione del nuovo ospedale sin dai tempi dello Sdo, nato negli anni ’60 “morto, rinato, accantonato e di nuovo resuscitato ma mai attuato. Questo progetto “prevedeva tra l’altro il trasferimento a Pietralata dei ministeri e di altre direzionalità per liberare il centro storico già a quei tempi ingolfato dal traffico. A sancirne la definitiva sepoltura fu nel 2008 l’approvazione del Piano regolatore generale, la tesi prevalente di decentrare nei municipi e non in unico settore della città”.

Insomma, in poche parole, un altro problema e non di poco conto e che potrebbe stoppare – speriamo non in maniera definitiva – il progetto. Sicuramente in questo modo i tempi che avevano in mente i Friedkin non verranno rispettati. A meno che non ci venga trovata una soluzione che sblocchi il tutto e che dia il via libera definitiva al progetto. Ne va del futuro della Roma.