Addio Roma, scambio con la Juve e gran ritorno

Calciomercato Roma, scambio a gennaio con la Juventus o grande ritorno a costo zero: l’addio pare ormai segnato.

Le questioni affrontate nel corso dell’ultimo trimestre ai piani alti di Trigoria hanno sicuramente interessato una pluralità di aspetti dei quali Tiago Pinto e colleghi erano ben consapevoli da tempo. Come ammesso alla vigilia dell’ultima gara della passata stagione, dopo la finale di Europa League, il GM si diceva conscio di essere prossimo ad affrontare un mese di giugno durante il quale l’obiettivo ultimo sarebbe stato quello di rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, perseguendo tale obiettivo con la ricerca delle giuste soluzioni in uscita.

In realtà, come si ricorderà, il primo mese di mercato fu comunque contraddistinto da arrivi e trattative importanti, tra cui gli ingaggi a costo zero di Ndicka e Aouar, catalizzatori di una campagna acquisti che sarebbe poi entrata nel vivo soprattutto nei mesi e nelle settimane successive. Tutto il mese di luglio fu contraddistinto dall’attenzione verso la ricerca di un centravanti da consegnare a Mourinho, alla fine arrivato solamente ad agosto e al termine di una campagna acquisti chiosata con un vero e proprio botto di nome Lukaku.

Calciomercato Roma, Spinazzola torna alla Juve: doppia ipotesi

L’approdo di Romelu ha rappresentato uno dei punti più elevati della gestione Pinto, la quale sarà prossimamente destinata ad andare incontro ad una serie di situazioni di importanza non trascurabile. Partendo dall’assunto che, dopo tre mesi di trattative e questioni di mercato, la palla passi adesso al prato verde, bisogna evidenziare come tra le fila dirigenziali il lavoro sul mercato raramente vive battute di arresto.

Questo soprattutto alla luce anche delle diverse situazioni contrattuali attualmente presenti in casa Roma, diverse delle quali potrebbero portare i giallorossi a ponderare decisioni di addii anticipati a gennaio, finalizzati ad evitare uscite a costo zero. In questa lista rientra sicuramente Leonardo Spinazzola, sul cui futuro Calciomercatoweb.it presenta un doppio scenario. A fine stagione, infatti, l’ex Juventus potrebbe tornare proprio in quel di Torino, nello status di svincolato e riabbracciando una Vecchia Signora salutata più di cinque anni fa.

La stessa fonte evidenzia altresì come non sia da escludersi aprioristicamente un tentativo di scambio con Kostic da parte della Roma, alla luce dei recenti interessamenti per l’esterno serbo, in uscita dalla Juve e per il quale anche i giallorossi avevano maturato interesse. Si tratta, quest’ultima, di una soluzione di fronte alla quale, però, la dirigenza bianconera difficilmente paleserebbe aperture.