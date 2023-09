Contatto ufficiale con il nuovo allenatore: strada spianata per Mourinho

Il contatto ufficiale che sembra indirizzare in maniera definitiva la decisione sulla nuova guida tecnica. L’effetto domino riguarda anche José Mourinho.

Manca sempre meno alla sfida in campionato tra Roma ed Empoli. Confronto di nevralgica importanza per la compagine di José Mourinho, che vuole raccogliere la prima vittoria stagionale. Servirà una gara importante sotto tutti i punti di vista per i giallorossi, che nelle prime tre uscite di campionato hanno raccolto soltanto un punto.

A calamitare l’attenzione mediatica in queste ore, però, sono soprattutto i risultati riportati dalle varie Nazionali. In Italia e all’estero. Dopo il deludente pareggio contro l’Azerbaigian, Frattesi e compagni sono riusciti a battere l’Ucraina e a conquistare tre punti fondamentali con cui risollevare la china. Scenario sicuramente diverso rispetto al clima che si respira in casa Germania, dove gli ultimi risultati deludenti hanno portato all’esonero di Hans Flick.

Contatto Nagelsmann-Germania: ecco come cambia il futuro di Mourinho

Partita dunque la caccia al sostituto di Flick. A tal fine si prospettano ore bollenti, con i vertici federali tedeschi che vogliono archiviare la praticamente in tempi relativamente brevi. La nomina del nuovo CT rappresenta sicuramente un passaggio cruciale. A tal proposito vanno registrate importante novità.

Secondo quanto evidenziato dalla BILD, nelle ultime ore il direttore sportivo della Federazione tedesca, Rudi Völler, avrebbe contattato l’agente di Julian Nagelsmann per capire eventuali margini di manovra. Un passaggio importante a cui seguirà l’inizio di una vera e propria trattativa, che dovrebbe aprirsi ufficialmente nelle prossime ore. Si tratta di una svolta che, indirettamente, riguarda anche José Mourinho. Nagelsmann, infatti, nei mesi scorsi era stato accostato anche alla Roma nel caso in cui si fossero create le premesse, mai divenute concrete, per l’addio dello ‘Special One’. Inoltre l’ex tecnico del Bayern Monaco è ancora nella lista dei desideri del Real Madrid, club al quale direttamente o indirettamente anche lo ‘Special One’ continua ad essere accostato. Ne sapremo di più nel corso delle prossime ore.