Conte è stato bloccato: hanno deciso

Addio e rivoluzione in panchina, Antonio Conte è pronto. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul clamoroso scenario di mercato.

Le questioni affrontate in casa Roma nel corso degli ultimi mesi e delle recenti settimane hanno sicuramente toccato una pluralità di aspetti, legati in particolar modo ad un calciomercato affrontato ai piani alti di Trigoria con la consapevolezza di dover migliorare la squadra di Mourinho e, al contempo, osservare il prioritario obiettivo finanziario imposto dall’UEFA al club dei Friedkin.

I tanti spunti e motivi di interesse sono stati di recente disambiguati dallo stesso Tiago Pinto, espressosi nella conferenza di inizio settembre, divenuta occasione per provare a spiegare i presupposti e i motivi delle tante scelte ponderate nel corso dell’estate da dirigenza e proprietà, evidenziando altresì la grande compattezza e unione all’interno del modus operandi giallorosso.

Come sovente evidenziato, le questioni da affrontare anche nel corso del prossimo periodo abbracceranno una pluralità di fattori di grande importanza, seppur con la consapevolezza di dover adesso rivolgere l’attenzione principale al campo e ai risultati da ottenere per sovvertire l’attuale e infelice situazione in classifica.

Scadenze contrattuali tra le fila della squadra e della dirigenza lasciano intendere come numerosi aspetti saranno passibili di decisioni e novità nella corrente stagione, durante la quale i risultati del campo permetteranno di ponderare sentenze anche sul futuro di chi non sia ancora a lungo contrattualmente legato alla Roma.

Rivoluzione Conte e addio Simeone, le ultime in casa Atletico Madrid

Tra questi, rientra anche José Mourinho, entrato nell’ultimo dei tre anni presenti nell’accordo sottoscritto in quel di Londra quasi un triennio fa nel silenzio e nello stupore generale.

Una permanenza a Roma non è da escludersi ma, anche in questo caso, le ingerenze decisive saranno rappresentate dai risultati della squadra e della società. Già a fine anno scorso si era parlato di un possibile addio, di fronte al quale la non nuova suggestione Conte aveva iniziato a stimolare anche l’ambiente capitolino.

Sul futuro dell’ex Juventus, però, arrivano dalle penne spagnole di Fichajes.net notizie a dir poco importanti. Il leccese, campione di Italia sia con i bianconeri che con l’Inter, sarebbe infatti in pole position al corpo di nomi sondati dall’Atletico Madrid per un eventuale e non remoto post-Simeone.

Un addio al Cholo, tutt’altro che impronosticabile, porterebbe i Materassi a puntare proprio su Conte, che ha scavalcato nelle gerarchie nomi come Marcelo Gallardo. Al netto di affinità caratteriali e carismatiche con Simeone, come scrivono sempre in Spagna, il leccese verrebbe a ricoprire il ruolo di catalizzatore di una vera e propria rivoluzione dopo un’era Simeone lunga e soddisfacente ma, comunque, non destinata ad essere eterna.