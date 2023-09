Infortunio in nazionale e stop ufficiale: Roma a rischio

Infortunio in nazionale e stop ufficiale: c’è la nota della società. Anche la Roma, match in programma la prossima settimana, è a rischio

C’è una squadra che quando il campionato si ferma per le nazionali paga sempre dazio. No, non diciamo che sia una diversa dalla Roma. Questa volta infatti a tornare prima a casa sono stati Pellegrini e Mancini che restano in dubbio per la sfida di domenica sera contro l’Empoli. Qualche speranza soprattutto per il difensore c’è che oggi ha lavorato con il gruppo a differenza del capitano.

Sì, Lorenzo è ancora in infermeria e a poco più di 24 ore dal match difficilmente verrà recuperato. Fortunatamente, Mou, ha ritrovato Aouar e dovrebbe essere lui il titolare nella sfida alla squadra di Zanetti. Di notizie positive, comunque, non ne sono arrivate nemmeno per il Torino. I piemontesi saranno avversari della Roma domenica 24 settembre, per la sfida valida per la quinta giornata del massimo campionato italiano e Ivan Juric ha qualche problema.

Infortunio in nazionale, Vojvoda rischia la Roma

“Mergim Vojvoda, uscito nei minuti finali di Romania-Kosovo, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una sofferenza focale del muscolo bicipite femorale sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortuni”. Questa la nota della società di Urbano Cairo, con il giocatore che quindi salterà quasi sicuramente la Salernitana, anzi senza il quasi, e che rimane in dubbio pure per la sfida contro i giallorossi.

Ovviamente non sono questi i problemi che deve guardare Mou: lo Special One ha già i suoi pensieri con una squadra che deve vincere per forza per dare una svolta importante alla propria stagione. Una squadra che ha iniziato male ma che adesso potrà almeno contare su Dybala e su Lukaku, che dovrebbero giocare dal primo minuto insieme.