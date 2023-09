Telenovela Marcos Leonardo, addio UFFICIALE: nuovo ribaltone Santos

Telenovela Santos e addio UFFICIALE: arriva il comunicato che annuncia il nuovo ribaltone. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

I nodi dello scorso calciomercato hanno certamente abbracciato una pluralità di aspetti e questioni in grado di tenere vigile l’attenzione durante tutto il trimestre estivo. Questo alla luce delle numerose esigenze nate in casa Roma, relativamente alla necessità di plasmare uno scacchiere apparso con non poche defezioni e, dunque, perfettibile da molteplici punti di vista.

Il lavoro di Tiago Pinto, non casualmente, ha cercato di abbracciare diversi aspetti, affrontando in un primo momento le questioni relative al Fair Play Finanziario e, dal mese di luglio in poi, iniziando a ricercare tutte le soluzioni che permettessero di corroborare nel migliore dei modi e nel rispetto dei giusti compromessi lo scacchiere da consegnare a Mourinho per quella che si apprestava ad essere la sua terza stagione nella Capitale.

Nuovo ribaltone in casa Santos, UFFICIALE: esonerato mister Aguirre

Tra i tanti aspetti attenzionati, soprattutto nelle battute centrali di agosto, ai piani alti di Trigoria si è cercato di approfondire il discorso relativo a Marcos Leonardo, centravanti del Santos che, come ammesso dallo stesso Tiago Pinto nella conferenza stampa di fine mercato, è nel mirino della società da più di un anno.

L’attaccante brasiliano aveva manifestato non poche aperture e volontà di approdare alla corte di Mourinho, vedendosi però bloccato da una serie di vicissitudini che hanno toccato soprattutto la dirigenza e la proprietà, dettesi intenzionate a non lasciarlo partire nel corso di un’estate singolare quanto complicata.

Proprio in casa Santos, intanto, arrivano in questi minuti nuovi cambiamenti di non trascurabile importanza: come si può leggere nel comunicato ufficiale diramato dalla società e riportato di seguito, l’allenatore Diego Aguirre è stato esonerato.

“Per decisione del Comitato Direttivo e del coordinatore calcistico, l’allenatore Diego Aguirre non dirige più la squadra professionistica del Santos Futebol Clube. L’allenatore è stato informato della decisione dal coordinatore tecnico Alexandre Gallo, venerdì pomeriggio (15). Lasciano i loro incarichi anche i vice-allenatori Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, e i preparatori fisici Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares. Il Santos FC ti ringrazia per i servizi forniti e ti augura buona fortuna per le nuove sfide. Nella partita contro il Bahia, lunedì (18), Marcelo Fernandes guida la squadra ad interim“.