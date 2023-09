Torino-Roma, la decisione UFFICIALE sulla trasferta

Torino-Roma, rinvio e decisione ufficiale: il comunicato della società non lascia spazio a dubbi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

I motivi di discussione e dibattito in casa Roma nel corso delle ultime settimane sono stati certamente numerosi, alla luce delle recenti difficoltà incontrate dalla squadra sul terreno di gioco e del rendimento dei singoli e del gruppo che hanno portato ad abbozzare i primi malumori circa l’inizio di campionato degli uomini di Mourinho.

Al netto di malumori e storture di naso, però, la piazza tutta sta vivendo questa fase con la consapevolezza di essere solamente a inizio stagione e, dunque, di trovarsi in una parentesi fin troppo preliminare per poter ponderare sentenze e giudizi definitivi su una squadra che presenta margini di crescita e miglioramento a dir poco importanti.

Il mantra dei prossimi giorni, però, dovrà essere quello di non sbagliare ulteriormente, al fine di migliorare l’attuale situazione in classifica e affrontare nel migliore dei modi il ravvicinato corpo di impegni che attende Lukaku e compagni a partire da dopodomani.

Settore ospiti Torino-Roma, il comunicato UFFICIALE: trasferta vietata ai residenti nel Lazio

La ripresa del campionato sarà catalizzata dalla sfida interna contro l’Empoli, in programma domenica 17 settembre alle 20.45. Dopo di che, i giallorossi voleranno in quel di Torino per affrontare i granata di Juric, in una sfida divenuta motivo di discussione e attesa non solamente per motivi di natura sportiva.

La concomitanza con Bologna-Napoli e il timore di nuovi scontri in autostrada tra tifoserie avevano da diversi giorni portato a valutare decisioni relative alla chiusura del settore ospiti ai tifosi della Roma. Sulla decisione vi era stata l’attesa e il rinvio da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive nella serata di ieri.

A circa ventiquattro ore di distanza, il comunicato ufficiale della società piemontese ha però confermato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio, come si può leggere nel contenuto che segue. “Il settore ospiti accoglie 1.490 tifosi ed è già in vendita sul sito Vivaticket per i tifosi AS ROMA (tranne quelli residenti nella regione Lazio) al prezzo di 25 Euro commissioni incluse”.

Per tutte le altre informazioni si rinvia al seguente link —> https://bit.ly/3LpxtRW