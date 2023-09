Calciomercato Roma, addio ed erede dalla Bundes: è stato seguito anche dalla Lazio, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Terminata una campagna acquisti difficile ma non poco ricca di novità e cambiamenti in casa Roma, i giallorossi devono adesso proiettarsi unicamente su una stagione iniziata in modo non felicissimo ma offrente ancora tanti punti e partite per provare a rimettere in careggiata gli uomini di Mourinho.

Fermi ad un solo punto in classifica dopo tre giornate, Lukaku e compagni sono domani attesi dalla gara interna con l’Empoli, da affrontare con attenzione e consapevolezza nella necessità di centrare un bottino pieno fin qui mai arrivato.

Il campionato in corso, prossimo ad entrare nel vivo insieme al cammino europeo, servirà a dare importanti indicazioni anche sul rendimento dei singoli e, di conseguenza, sulle decisioni da adottare a livello dirigenziale e societario nei prossimi mesi, quando ai piani alti di Trigoria bisognerà cercare di disambiguare e approfondire le diverse questioni riguardanti situazioni contrattuali e consequenziali decisioni da parte della società sul futuro dei giocatori entrati nell’ultimo anno di contratto con il club.

Calciomercato Roma, addio Rui Patricio: sostituto pronto in Bundesliga

Tra questi, rientra sicuramente Rui Patricio, in scadenza nel 2024 e reduce da un inizio di campionato sicuramente non meno infelice rispetto a quello della squadra tutta. Al netto dei recenti errori, il portoghese ha in questi anni dimostrato esperienza e affidabilità ma il suo futuro pare ormai segnato.

A tal proposito, Daniele Longo evidenzia come il connazionale di Pinto e Mourinho sia destinato a lasciare Roma a fine anno, con il GM che in questa fase avrebbe messo nel mirino già un suo sostituto. Si tratta di Fredrik Ronnow, estremo difensore dell’Union Berlino, seguito anche dalla Lazio la scorsa estate. Classe 1992 e distintosi in Bundes come uno tra i migliori elementi nel suo ruolo, potrebbe essere il danese il portiere del futuro in casa Roma.