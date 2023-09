Antonio Conte ritorna subito in panchina: cifre da record

Nuovi aggiornamenti in merito al futuro di Antonio Conte. Cifre record per il tecnico, accostato anche alla Roma, ecco dove sta andando.

Reduce dall’esperienza al Tottenham, ruolo che ha lasciato il 26 marzo 2023, Antonio Conte è attualmente svincolato. L’allenatore, che in passato ha guidato Inter, Juventus e Chelsea, è pronto a vivere una nuova avventura in panchina: girano già le prime cifre riguardo il possibile approdo dell’allenatore che potrebbe molto presto trovare una nuova squadra. Ecco tutti i dettagli su questa chance.

Dall’Inghilterra emergono le prime indiscrezioni riguardo l’arrivo in Premier League di Antonio Conte che, dopo Chelsea e Tottenham, è pronto a guidare un’altra società inglese. Ecco tutti i dettagli relativi a questa ipotesi.

Antonio Conte in panchina, le cifre ufficiali

Sono le quote legate ad un possibile approdo di Antonio Conte, più o meno direttamente accostato alla Roma in caso di un addio di Mourinho a fine stagione, in Premier League.

Nonostante le numerose voci, ad oggi Antonio Conte non ha ancora trovato squadra. Una scelta chiara e precisa del tecnico che, dopo il Tottenham, non vuole prendere decisioni affrettato. Non può fallire un’altra volta ed è per questo motivo che s’è preso il giusto tempo per valutare bene il suo destino. Nel frattempo si gode la famiglia e gli amici, continuando a seguire il calcio dalla tv.