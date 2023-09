Aut aut UFFICIALE dell’allenatore: nuovo guizzo della Roma

Calciomercato Roma, l’avviso del tecnico è molto più di un semplice messaggio ed apre le porte a nuovi scenari.

Archiviata la sosta delle Nazionali, il campionato di Serie A è pronto a ripartire. Sotto questo punto di vista, la quarta giornata può configurarsi come uno snodo importante per gli uomini di Mourinho. I giallorossi, reduci dal solo punto conquistato nelle prime tre gare ufficiali, non possono più permettersi passi falsi e vogliono immediatamente rialzare la china.

Solo da poche settimane è terminata una sessione estiva di calciomercato che ha visto i giallorossi ritagliarsi un ruolo tutt’altro che banale. L’acquisto last minute di Romelu Lukaku ha alzato in maniera importante il tasso tecnico della rosa, regalando allo ‘Special One’ il bomber che il tecnico portoghese aspettava da mesi. Tuttavia nelle prime uscite stagionali è stato soprattutto il reparto difensivo a denotare fragilità strutturali piuttosto evidenti.

Non ancora metabolizzato la cessione di Roger Ibanez, il pacchetto arretrato deve perfezionare quei meccanismi sui quali la Roma ha basato le sue fortune recenti. A tal proposito già nelle prossime uscite potrebbe ritagliarsi un ruolo importante Evan Ndicka. Ad ogni modo non sono esclusi nuovi movimenti di mercato nelle prossime settimane. Qualora si aprissero scenari interessanti e soluzioni a prezzi ridotti, infatti, Tiago Pinto potrebbe cogliere al balzo nuove occasioni.

Calciomercato Roma, Seoane sul futuro di Elvedi: “Stiamo trattando, ma…”

Ecco perché un profilo come Nico Elvedi, ad esempio, non è ancora sparito completamente dai radar della Roma. Il centrale elvetico del Borussia Mönchengladbach non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club tedesco in scadenza nel 2024. Il lungo tira e molla potrebbe portare ad una rottura tra le parti nel caso in cui no si dovesse raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto.

Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia alla prossima sfida di campionato, il tecnico del Borussia Mönchengladbach Gerardo Seoane si è soffermato a parlare anche di questo tema. Ecco quanto riferito: “Rinnovo di Elvedi? Siamo discutendo. Nel caso in cui prendesse un impegno, gli si aprirebbero tutte le possibilità. Fino ad allora è un giocatore della nostra squadra come tutti gli altri, ma nelle nostre decisioni non è valutato allo stesso modo di un calciatore che si è impegnato nel progetto“.