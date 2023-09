Calciomercato Roma, Mendes lo porta nella capitale: contatti avviati

Calciomercato Roma, Pinto già al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Mourinho: si punto al pupillo di Mendes, contatti avviati

Riparte il campionato dopo la sosta a causa della sosta per le nazionali e non sono mancate le prime sorprese. Nel pomeriggio la Juventus si è imposta sulla Lazio, un risultato che rilancia le ambizioni bianconere, con la squadra che al momento è in piena corsa Champions e vicinissima alla vetta della classifica, mentre per i biancocelesti c’è aria di crisi, dopo aver collezionato una sola vittoria nelle prime quattro giornate.

Nel secondo match di giornata una straripante Inter ha letteralmente demolito il Milan con un secco 5-1 che pongono i riflettori sulla squadra di Simone Inzaghi, che ad oggi appare come una delle principali favorite per la vittoria finale. La

Roma di Mourinho è dunque chiamata ad ottenere i primi tre punti di questa stagione, che servono come il pane per cercare di rincorrere un posto in Champions League.

Nel frattempo Tiago Pinto continua il suo lavoro per rinforzare la squadra, sondando diversi nomi per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore, uno in particolare potrebbe essere molto vicino alla possibile chiusura.

Calciomercato Roma, occhi sul pupillo di Mendes: contatti avviati

Continua il duro lavoro di Tiago Pinto, che già in estate era stato costretto a fare gli straordinari per riuscire a consegnare all’allenatore una rosa migliore rispetto a quella dello scorso anno. Pur con risorse economiche limitate il gm giallorosso è riuscito ancora una volta a portare nella capitale calciatori di assoluto livello, come Renato Sanches e Romelu Lukaku, arrivato negli ultimi giorni di una sessione di calciomercato molto sofferta per il club capitolino.

Durante le prime uscite stagionali sono subito saltati all’occhio i primi limiti di questa squadra, che vede negli esterni uno dei suoi punti deboli principali. Celik, Kristensen e Karsdorp non stanno rendendo come ci si aspettava, ma anche dall’altro lato Spinazzola e Zalewski hanno un approccio poco determinante durante le partite.

Proprio per questo motivo Tiago Pinto ha cominciato a seguire il laterale del Porto Joao Mario, classe 2000 con una valutazione intorno ai 15 milioni di euro. Al momento è solo un’idea, ma anche Jorge Mendes sembra intenzionato ad approfondire il discorso con i giallorossi.