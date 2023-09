Calciomercato Roma, nuovo affondo in Premier: via libera Pinto

Calciomercato Roma, addio a gennaio e nuova occasione in Premier: adesso non c’è più tempo.

I nomi accostati alla Roma nel corso dell’ultimo trimestre estivo sono stati certamente numerosi e hanno ben riflesso la consapevolezza della necessitò di dover adattare importanti cambiamenti tra le fila della squadra di Mourinho, oggetto di una rivisitazione da parte di Pinto e colleghi che, Fair Play Finanziario a parte, ha dovuto tenere conto anche di alcuni imprevisti come quello relativo all’addio di Nemanja Matic.

Diplomazie, attese e capacità di saper cogliere gli scenari giusti hanno alla fine permesso alla Roma di vedersi rinforzata e migliorata qualitativamente e numericamente rispetto allo scorso anno, aggiungendo ai colpi di teatro Mourinho e Dybala anche quello di Lukaku, arrivato a chiosa di una campagna acquisti che anche nelle sue battute finali ha visto la nascita di nuove occasioni potenzialmente interessanti per i giallorossi.

Calciomercato Roma, nuova occasione Saar a gennaio

Tra queste, qualche riferimento va fatto ovviamente ai diversi svincolati rimasti senza squadra anche nel mese di settembre, come quel David De Gea che, soprattutto nella mente e nelle speranze dei tifosi, pareva poter divenire un sogno finale di mercato, dopo quello di Lukaku, che ben ovviasse alle defezioni palesate da Rui Patricio in questo inizio di campionato.

Proprio nella fase cruciale delle trattative londinesi con Boehly, però, la Roma pareva poter figurare tra le interessate a Malang Sarr, difensore mancino ancora sotto contratto con i Blues e reduce dall’esperienza in prestito al Monaco. Protagonista passivo anche della gaffe di Pochettino qualche settimana fa, quando il mister aveva lasciato intendere di non ricordare della sua presenza in rosa, Sarr era finito anche nel mirino della Turchia, dalla quale non sono però arrivati affondi decisivi.

Ancora presente in una Londra dove non pare destinato a trovare molto spazio, il suo nome potrebbe intrigare e suggestionare la società giallorossa anche dopo Natale.