Calciomercato Roma, rinforzo a gennaio dall’Inter: Conte decisivo

Calciomercato Roma, rinforzo a gennaio dall’Inter e Conte decisivo: arriva così.

Le questioni di mercato in grado di infiammare l’attenzione mediatica e degli addetti ai lavori in seno al club giallorosso sono state sicuramente numerose nel corso delle ultime settimane. La campagna acquisti della Roma, come noto, si è conclusa felicemente con il gran botto Lukaku, in grado di spegnere i tanti timori relativi alla questione centravanti e di ultimare la limatura di una rosa apparsa, per ammissione dello stesso Pinto, ben più importante e qualitativa rispetto allo scorso anno.

Al gm portoghese e alla dirigenza tutta vanno riconosciute qualità valse per coniugare nel migliore dei modi l’anelito al miglioramento di Mourinho con le esigenze finanziarie imposte dall’Uefa ai Friedkin. Incastri, attese e diplomazie sono servite a intervenire nei diversi reparti apparsi deficitari e necessitanti evidentemente di miglioramenti, ma non ancora del tutto serviti ad ovviare a tutte le defezioni dell’ossatura principale.

Calciomercato Roma, rinforzo dall’Inter a gennaio: gran ‘ritorno’ capitolino

In attesa di evoluzioni e miglioramenti nel rendimento dei singoli, soprattutto sulle fasce, non sono da escludersi per il futuro novità e aggiornamenti nel reparto arretrato, rimasto privo di Ibanez ma quest’anno vantante sulla presenza di un non meno promettente Evan Ndicka, non ancora però inseritosi del tutto nel contesto tattico designato da Mourinho.

Proprio relativamente al terzetto a difesa di Rui Patricio, le cui prestazioni e il cui contratto indurranno a non meno importanti e urgenti riflessioni, Calciomercatonews.com evidenzia come la Roma possa tenere in considerazione un suggestivo affondo in casa Inter già a gennaio. Si tratta di quello per Stefan De Vrij, per il quale nel calciomercato estivo i Friedkin potrebbero condurre uno sforzo al fine di migliorare la regione arretrata.

La stessa fonte lega tale scenario, però, soprattutto ad un possibile arrivo di Antonio Conte nella Capitale, dopo le difficoltà incontrate fin qui da Mourinho e il consequenziale amplificarsi dello scenario relativo ad un approdo del leccese sulla panchina giallorossa.