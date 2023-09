Esonero immediato, reazione a catena ‘Special’: Mourinho ha un rivale in meno

Nuove indiscrezioni sul futuro a Roma dell’allenatore José Mourinho: l’esonero del tecnico può scatenare una reazione a catena, adesso lo Spcial One ha un rivale in meno per la panchina.

L’avvio di stagione con i giallorossi non è stato dei più positivi: adesso i tifosi si aspettano una svolta a partire dalla gara di domani, contro l’Empoli. Intanto, riguardo il futuro di Mourinho continuano ad uscire fuori nuove interessanti indiscrezioni. Delle ricostruzioni attendibili che possono portare all’addio del tecnico portoghese che ha il contratto con la Roma in scadenza a giugno 2024.

In casa Roma tiene banco la questione relativa al rinnovo dell’allenatore José Mourinho: ad oggi non sono stati avviati colloqui per quanto riguarda il prolungamento di contratto del tecnico. Questa situazione potrà creare qualche problema da qui a fine stagione, ecco perché i tifosi chiedono a gran voce l’intervento della società che prima o poi dovrà prendere una decisione sul rinnovo di Mourinho. Intanto, nelle ultime ore è uscita fuori una nuova ricostruzione giornalistica che – in un certo senso – può favorire l’addio di José Mourinho che potrebbe restare in Europa andando in una big.

Esonero immediato, intreccio di panchine: ecco dove può andare José Mourinho

La società, nonostante i buoni risultati ottenuti la scorsa stagione, sta prendendo in considerazione l’idea di esonerare e mandare via dal Bayern Monaco l’allenatore Tuchel che non ha un buon rapporto con l’attuale dirigenza. I bavaresi avrebbero già scelto il potenziale sostituto.

Secondo quanto riportato dl giornalista Ekrem Konur, Xabi Alonso finito nella lista del Bayern Monaco per il dopo Tuchel. Lo spagnolo, uno dei candidati più autorevoli a prendere il posto di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid la prossima estate, potrebbe accettare di proseguire la sua esperienza in Germania ritornando nel suo vecchio club in cui ha militato da calciatore. Ecco perché indirettamente questa notizia di Xabi Alonso al Bayern Monaco interessa anche a Mourinho che avrebbe più chance di tornare in Spagna, al Real Madrid nel caso in cui si concretizzasse il passaggio dello spagnolo ai bavaresi.