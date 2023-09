Roma-Empoli, cambio arbitrale dell’ultim’ora: decisione UFFICIALE

L’annuncio dell’AIA ha fatto chiarezza sul cambio dell’assistente arbitrale in vista della sfida tra Roma ed Empoli. Ecco il comunicato.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Empoli. Appuntamento molto importante per i giallorossi, come confermato dallo stesso José Mourinho nella conferenza stampa di presentazione. Il tecnico portoghese ci ha tenuto a ribadire la forza di una squadra che in questa prima parte della stagione ha raccolto meno di quanto seminato.

Ad ogni modo in questi istanti è arrivata una comunicazione ufficiale che interessa proprio Roma-Empoli. La gara sarà sempre diretta dall’arbitro Sacchi. Tuttavia, come confermato dall’Aia, l’assistente arbitrale inizialmente designato – Alessio Tolfo – sarà sostituito da Emanuele Prenna. Cambia dunque un guardalinee dell’incontro, con Tolfo che prende il posto di Prenna e aiuterà l’arbitro Sacchi in coabitazione con l‘altro assistente Massara. Come quarto ufficiale confermato Colombo, con Mazzoleni al VAR e Miele assistente VAR. Di seguito il comunicato diramato dall’Aia che ha ufficializzato l’avvicendamento:

Si comunica che Alessio Tolfo, designato come Assistente Arbitrale per la gara Roma-Empoli in programma domenica 17 Settembre, sarà sostituito da Emanuele Prenna.

ROMA – EMPOLI Domenica 17/09 h. 20.45

SACCHI

PRENNA – MASSARA

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MIELE