Roma-Empoli, UFFICIALE: out due titolarissimi

Roma-Empoli, decisione UFFICIALE Mourinho: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla gara di domani.

Dopo due settimane di attesa e riflessioni in una piazza consapevole di essere in difficoltà ma altrettanto conscia di avere ancora tanto tempo a disposizione per ovviare ai reiterati passi falsi fin qui condotti, la Roma è pronta a tornare in campo. Lo farà nella serata di domani contro l’Empoli, non meno anelante ad un miglioramento della posizione in classifica e atteso sul prato dell’Olimpico alle 20.45, in una partita che dovrà per gli uomini di Mourinho fungere da catalisi ad un nuovo percorso.

Archiviare le prime tre gare della stagione, fruttate un solo punto a Pellegrini e colleghi, deve essere l’obiettivo del prossimo ciclo di impegni, durante il quale la Roma tornerà anche, nuovamente, su un terreno europeo che, fino alla finale di Budapest, aveva regalato non poche soddisfazioni all’ambiente giallorosso tutto. L’attesa suddetta riguarda soprattutto la curiosità circa lo stato di forma di una squadra chiamata dal dover manifestare almeno i primi segnali di guarigione dopo le difficoltà delle precedenti settimane.

Roma-Empoli, non solo Smalling: doppia assenza UFFICIALE

Al di là dei discorsi tattici e relativi ad un avversario sulla carta alla portata ma, come ammesso dallo stesso Mourinho, ben più ostico di quanto ci si possa attendere, va evidenziato come l’attesa suddetta riguardi anche le scelte del mister per una partita che sarà contraddistinta da diverse assenze.

Nella conferenza odierna, il tecnico aveva ‘denunciato’ le condizioni fisiche di Chris Smalling, aggiungentisi ad una situazione dal punto di vista infermieristico già non felicissimo. Come emerso dalla lista dei convocati pubblicata dal club sui propri canali ufficiali, per la gara di domani ci saranno due esclusioni di lusso.

Oltre al difensore centrale, non figurante nella suddetta tassonomia, nemmeno Lorenzo Pellegrini risulta a disposizione di mister e squadra, dopo le problematiche accusate prima di Roma-Milan, cui si sono aggiunte quelle accusate a Coverciano durante il ritiro della Nazionale.

