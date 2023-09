Serie A, rinvio di quattro partite: ecco come cambia il calendario

Cambia il calendario di Serie A: ci sono delle novità riguardo le partite di Fiorentina, Napoli e Inter. Svelati tutti i dettagli su questa modifica.

La quarta giornata di Serie A è entrata già nel vivo, dopo la lunga pausa delle Nazionali le squadre sono tornate in campo. Ecco, intanto, nuovi aggiornamenti riguardo il calendario valido per il campionato italiano: c’è una novità che spiazza i tifosi. Rinviate quattro partite, svelati i motivi.

Questa quarta giornata di Serie A regalerà sicuramente tante emozioni. Si giocherà fino a lunedì con anticipi e posticipi già stabiliti. Intanto è già stato fatto il prossimo calendario, fino alla prossima sosta di ottobre e novembre: stabilite tutte le date della Serie A con quattro partite già rinviate a gennaio.

Cambia il calendario di Serie A: quattro gare rinviate

Un vero e proprio tour de force per alcune squadre italiane che saranno impegnate in Serie A e in Europa tra Champions, Europa e Conference League. Ecco perché la Lega ha già stabilito gli anticipi e i posticipi fino a gennaio 2024 con quattro partite che sono state già rinviate a causa della Supercoppa Italiana.

La nuova competizione, che si svolgerà nei primi giorni di gennaio 2024 (dal 4 all’8), ha costretto la Lega Serie A al rinvio di quattro match visto che le squadre finaliste non potranno scendere in campo. Dallo scorso marzo è stato deciso il cambio di format per la Supercoppa italiana: dal 2024, infatti, si svolgerà un mini torneo con la finalista di Coppa Italia e la seconda classificata del campionato italiano. Parteciperanno, dunque, alla competizione Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio che si affronteranno in una final four in programma in Arabia Saudita. Come riportato dal sito ufficiale della Lega, sono stati rinviati quattro match di Serie A in programma a gennaio ovvero: Inter-Verona, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli e Udinese-Lazio. Queste sfide, valevoli per la 19esima giornata del campionato italiano, verranno recuperate il 24 di gennaio o a data da destinarsi.