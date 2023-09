Colpaccio da 25 milioni di euro, rebus da sciogliere: Roma a fari spenti

Le mosse di mercato della Roma proseguono sotto traccia. I giallorossi sono alla ricerca di nuovi profili con cui rimodulare il proprio organico. Occhio alla possibile occasione in Serie A.

Alla luce del solo punto conquistato nelle prime tre uscite stagionali, il confronto di questa sera tra Roma ed Empoli assume un valore importante soprattutto per i giallorossi, che vogliono imprimere la prima sterzata al loro campionato. Al di là dell’impegno contro i toscani sempre più vicino, però, anche le indiscrezioni di mercato non hanno perso quota.

La sfida dell’Olimpico, infatti, potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera Tommaso Baldanzi. Il fantasista di Zanetti, che sembra aver smaltito le noie fisiche dell’ultimo periodo, dovrebbe quantomeno ritagliarsi un discreto minutaggio. Il tecnico dei toscani nella conferenza stampa di presentazione aveva anticipato che le condizioni del suo tuttocampista dovessero essere valutate. Ad ogni quello del jolly offensivo ‘2003 è uno dei profili che sta maggiormente calamitando l’attenzione degli addetti ai lavori dei club di Serie A. Legato all’Empoli da un contratto in scadenza nel 2027, il trequartista è valutato dai toscani circa 25 milioni di euro.

Calciomercato Roma, da avversario a possibile occasione: le ultime su Baldanzi

A fare il punto sulla situazione è stato il ‘Corriere dello Sport’. Secondo quanto riferito, nelle scorse settimane l’Empoli avrebbe rispedito al mittente un‘offerta della Fiorentina da circa 15 milioni di euro più un calciatore. Segnale di forza importante del club toscano, che crede molto nella crescita del suo gioiello appetito anche da big come Milan, Napoli e Juventus.

Per adesso, però, l’incognita principale è squisitamente di natura tattico. Nel laboratorio di Zanetti, infatti, l’Empoli ha avuto modo di sperimentare diversi moduli; dal 4-2-3-1 al 4-3-1-2 salvo poi passare al 4-3-3. In quest’ultimo modulo, però, Baldanzi è schierato sulla corsia esterna, libero di accentrarsi per dialogare con la punta d’occorrenza. L’alchimia, però, è ancora tutta da trovare. Al di là dei rumours di mercato e delle noie fisiche, infatti, Baldanzi vuole lanciare un messaggio importante soprattutto al suo allenatore, che nelle scorse settimane lo ha spronato anche pubblicamente ad estendere il suo raggio d’azione su tutto il fronte offensivo. A quel punto le sirene di mercato ritornerebbero a suonare senza soluzione di continuità. Del resto stiamo parlando di uno dei talenti più luminosi del panorama calcistico italiano, atteso quest’anno da un vero banco di prova. Dal canto loro anche i giallorossi monitorano il da farsi in ottica estiva. Staremo a vedere cosa succederà. Il confronto dell’Olimpico potrà non essere poi così banale.