Dalla Roma alla Juventus: accelerata a costo zero

Dalla Roma alla Juventus, il calciatore potrebbe così tornare alla corte di Allegri: accelerata a costo zero

Dopo la sosta per gli impegni della nazionale anche la Serie A si appresta a ricominciare, con la Roma che è già chiamata a dover rincorrere le dirette concorrenti per il quarto posto, che significherebbe il ritorno in Champions League, tassello fondamentale nel progetto di crescita che la società ha in mente. Purtroppo ci siamo complicati la vita da soli, non riuscendo a vincere partite sulla carta abbordabili in casa contro la Salernitana e in trasferta contro il Verona.

Un solo punto ottenuto, due sconfitte consecutive e ben sei i gol incassati, una delle peggiori partenze della storia recente della Roma Questi risultati hanno posto l’attenzione anche sul lavoro svolto da Mourinho durante l’estate, che secondo molti tifosi viene ritenuto non all’altezza visto le difficoltà che la squadra ha dimostrato.

I giallorossi oggi hanno la possibilità di ripartire e centrare i primi tre punti della stagione nel posticipo di questa sera contro l’Empoli, nel frattempo sul fronte calciomercato si muove qualcosa in uscita, il calciatore è pronto a tornare alla corte di Allegri.

Dalla Roma alla Juve: operazione a costo zero

Il calciomercato non dorme mai, così come i dirigenti delle varie società di Serie A, sempre concentrati sulle possibili occasioni per migliorare le rose dei rispettivi club. Lo sa bene Tiago Pinto, che in estate è stato costretto a fare gli straordinari per cercare di venire incontro alle richieste del mister per costruire una Roma in grado di riuscire a tornare tra le prime quattro.

Fondamentale sarà anche il lavoro che riguarda le uscite, da cui dipenderanno poi i possibili acquisti. Uno dei nomi più caldi in casa Roma per un possibile addio è quello di Leonardo Spinazzola, con il club che almeno per ora non sembrerebbe intenzionato a rinnovargli il contratto ed una sua cessione sembrerebbe ormai inevitabile.

Se non dovesse avvenire a gennaio l’esterno sarà poi libero di accordarsi gratis con un altro club, ed ecco che prenderebbe piede l’ipotesi di un suo ritorno alla Juventus, che potrebbe così cedere Kostic senza dover poi intervenire sul mercato