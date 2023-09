“Dimissioni immediate”: hanno ‘scelto’ Conte come nuovo allenatore

Il verdetto non si è fatto attendere. Un plebiscito a favore di Antonio Conte. Scenario a sorpresa: succede di tutto.

Volente o nolente, Antonio Conte continua a calamitare importanti attenzioni mediatiche. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il tecnico pugliese, dopo la fine della sua avventura con il Tottenham, è tra i tecnici liberi quello dal profilo più intrigante, soprattutto per le big di Serie A.

E non è escluso che le strade dell’ex allenatore (tra le altre) di Inter e Juventus e quelle del campionato italiano ritornino nuovamente ad intrecciarsi. In tempi e in modi diversi, ad esempio, il profilo di Conte è stato accostato anche alla panchina della Roma, nel caso in cui José Mourinho dovesse decidere di non prolungare il contratto con i giallorossi in scadenza il prossimo giugno. A priori, però, non può essere esclusa neanche l’opzione Juventus, soprattutto se Max Allegri non dovesse riuscire a centrare gli obiettivi minimi stagionali. Tuttavia la clamorosa sconfitta patita dal Milan al cospetto dell‘Inter ha letteralmente alimentato il malcontento dei tifosi rossoneri sui social. Una parte cospicua dei supporters rossoneri hanno puntato il dito contro Stefano Pioli, caldeggiandone le dimissioni e auspicandosi un ribaltone in panchina che porti il Milan a virare con decisione proprio su Antonio Conte.

Flop Pioli, tifosi del Milan scatenati: plebiscito social per Conte

Le scelte tattiche di Pioli nel derby non hanno convinto i tifosi del Milan. Tantissime le critiche piovute addosso all’attuale tecnico del Milan. A Pioli non viene perdonato un atteggiamento tattico troppo sbilanciato. Kjaer e compagni hanno infatti prestato il fianco alle verticalizzazioni fulminee dell’Inter. In campo aperto la compagine di Inzaghi ha fatto il bello e il cattivo tempo.

La quinta sconfitta consecutiva maturata nel derby è sembrata a tanti la classica goccia in procinto di far traboccare il vaso. Caldeggiando l’ esonero di Pioli, diversi tifosi hanno indicato in Conte il suo possibile erede. Ecco una rapida carrellata:

VOGLIO ANTONIO CONTE SULLA PANCHINA DEL MILAN — Fodeniano (@not_Ante_) September 17, 2023

Nagelsmann perfetto per la rosa, Conte perfetto per il campionato — Mr Milan Knight (@littlethingbe) September 17, 2023

Cacciatelo per il bene del Milan perché non vuole cambiare, cacciatelo perché con lui non vinceremo più nulla, cacciatelo per l’unico vero investimento da fare per il salto di qualità definitivo: Antonio Conte re di Milano. — Uxy (@RolanTerco) September 17, 2023

Ripeto, non può più permettersi certi capricci e atteggiamenti (e se li terrà finirà ad allenare la Roma). Non può stare fermo ancora per molto. La base di squadra il Milan ce l’ha. Per vincere manca qualcosa che può sopperire solo un allenatore top. Pioli non lo è, Conte sì https://t.co/Lu4AEtn4zk — Micky Rassara (@Micky_Rassara) September 17, 2023

Da oggi in poi, ogni giorno posterò un riferimento ad Antonio Conte finché non siederà sulla panchina dell’Ac Milan 7 volte campione d’europa https://t.co/OHeGRiUtRb — Mosi_redbird (@MosiRedbird9789) September 17, 2023

La sensazione è che nel #Milan si siano create le condizioni in cui riesce a prosperare un solo allenatore: ANTONIO #CONTE. — Dolce stil Milan (@DolceStilMilan) September 17, 2023