Dybala, l’addio alla Roma non è più un’utopia: ha già detto si, e adesso l’argentino può veramente salutare la capitale

Paulo Dybala è probabilmente uno dei talenti più cristallini della rosa della Roma. Il suo primo anno in giallorosso ha fatto capire ai tifosi quanto il suo apporto sia fondamentale in fase offensiva, ma a sottolineare l’importanza del campione del mondo sono i numeri, nettamente in calo, di quando è assente.

Senza La Joya in campo i giallorossi non solo fanno fatica a segnare, ma sembra risentirne l’intera manovra, risultando sterile e priva del guizzo del campione. Paulo in campo sa dare quella tecnica e quella imprevedibilità alla manovra che pochi altri calciatori sanno dare, e di cui la Roma ha un disperato bisogno.

L’unica incognita riguardo il campione del mondo argentino riguarda la sua tenuta fisica, troppe volte nel corso della passata stagione ha dovuto fare i conti con infortuni e fastidi muscolari, che lo rendono un vero e proprio osservato speciale dell’allenatore e dello staff tecnico, che devono cercare di gestirlo nel migliore dei modi possibili. Un suo addio costerebbe caro a Mourinho, che perderebbe così uno dei migliori elementi della sua rosa, e quella clausola di soli 12 milioni ora spaventa anche i tifosi romanisti.

Dybala, addio alla Roma vicino: ha già detto si

La clausola sul contratto di PAulo Dybala parla chiaro, il calciatore può partire per una somma pari a 12 milioni di euro, valida però solo per i club esteri, mentre in Serie A la cifra è leggermente più alta. Un campione del suo calibro a quel prezzo è merce rara oggigiorno, ecco perché la Roma si era tutelata, potendo eliminare quella clausola in caso di rinnovo con aumento al giocatore.

Questo rinnovo però non è mai arrivato, e adesso un addio del campione del mondo argentino non appare più così improbabile. Stando a quanto scritto dal portale spagnolo ‘Defensa Central’, sarebbe nientemeno che il Real Madrid ad aver messo gli occhi su La Joya, i Blancos, orfani di Karim Benzema, hanno a disposizione Joselu come unica punta di ruolo, e potrebbero pensare di portare Dybala a Madrid per sopperire all’assenza di un attaccante.

Finora il nuovo acquisto Bellingham sta rendendo ben al di sopra delle aspettative, già alte, che la società ha riposto in lui, riuscendo a trovare con continuità la via del gol nella nuova posizione studiata da Ancellotti, che sempre secondo il portale spagnolo avrebbe anche già dato il suo ok per l’acquisto di Paulo Dybala, la palla passa dunque alla Roma, che dovrà quanto prima aprire i discorsi per un eventuale rinnovo, per non rischiare di perdere uno dei suoi migliori elementi nella finestra invernale di calciomercato.