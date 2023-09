Formazioni ufficiali Roma-Empoli: la decisione su Dybala

Formazioni ufficiali Roma-Empoli, ecco le scelte di Mourinho in vista della gara di questa sera contro i toscani. Giallorossi alla ricerca della prima vittoria in stagione

Dopo la sosta per le nazionali torna in campo la Roma. E lo fa tra poco contro l’Empoli. La truppa di Mourinho deve reagire dopo un solo punto in tre partite contro una squadra che fino al momento ha sempre perso e che non ha ancora nemmeno segnato una rete in questo campionato.

Direte voi, facile no? Invece ogni match nasconde qualche insidia, soprattutto queste che arrivano dopo la sosta che non permettono ai vari tecnici di lavorare con tutto il gruppo a disposizione. A differenza di Zanetti, allenatore toscano, che ha avuto pochi uomini impegnati in giro, la Roma praticamente non aveva nessuno a Trigoria se non i portiere e qualche altro infortunato. Insomma, non sarà per niente facile.

Formazioni ufficiali Roma-Empoli, la scelta su Dybala

Ieri Mourinho lo aveva annunciato e oggi ha confermato quella che era stata una scelta già fatta: Romelu Lukaku debutterà dall’inizio in questa stagione con la maglia dei giallorossi. Il belga giocherà in attacco insieme a Dybala, scelto da Mou come partner d’attacco dopo le voci di un possibile inizio in panchina che si erano sparse nel pomeriggio.

C’è anche una novità in difesa, con il debutto in maglia giallorossa in gare ufficiale di Ndicka, vista l’assenza di Smalling e con Llorente che giocherà in mezzo. Debutto dal primo minuto anche per Renato Sanches, con Aouar in panchina. Paredes titolare, con Cristante a completare il pacchetto mediano. Davanti spazio, come detto, alla coppia dei sogni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Renato Sanches, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Bastoni; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi