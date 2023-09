Infortunio alla caviglia, annuncio UFFICIALE: Roma a rischio

Infortunio alla caviglia, arriva l’annuncio ufficiale da parte dell’allenatore: il calciatore rischia di saltare la gara con la Roma

Riparte il campionato dopo la sosta a causa della sosta per le nazionali e non sono mancate le prime sorprese. Nel pomeriggio la Juventus si è imposta sulla Lazio, un risultato che rilancia le ambizioni bianconere, con la squadra che al momento è in piena corsa Champions e vicinissima alla vetta della classifica, mentre per i biancocelesti c’è aria di crisi, dopo aver collezionato una sola vittoria nelle prime quattro giornate.

L’Inter invece si porta a casa il primo derby della stagione con un netto 5-1 ai danni dei rivali rossoneri, che nonostante la sconfitta restano comunque in corsa per le prime posizioni vista la buona partenza degli uomini di Pioli.

La Roma invece affronterà oggi l’Empoli, per il match valido per il posticipo della quarta giornata di Serie a, con i giallorossi che recupereranno diversi calciatori dagli infortuni, mentre per le prossime gare potrebbe esserci un’assenza importantissima, l’infortunio alla caviglia rischia di escluderlo proprio dalla gara contro i giallorossi.

Infortunio alla caviglia: Roma a rischio dopo l’annuncio

Gli uomini di Mourinho devono ancora fare i conti con alcuni acciacchi, ma lo Special One riuscirà comunque a recuperare diversi uomini in vista della sfida di oggi contro l’Empoli. In attacco spazio a quella che può essere uno dei migliori tandem d’attacco del campionato, ovvero Lukaku e Dybala, entrambi recuperati ed entrambi pronti per fare la differenza.

Sarà necessario però monitorare alcuni elementi della rosa, su tutti proprio l’argentino ed il centrocampista ex Psg Renato Sanches, anche lui in una condizione fisica precaria che potrebbe mettere a rischio la sua presenza nelle prossime gare.

Il 24 settembre ci sarà Torino-Roma, e cominciano ad arrivare le prime brutte notizie per la squadra granata. Dopo la sosta per le nazionali il Torino non avrà a disposizione Ilic, che non sarà disponibile per la partita contro la Salernitana a causa di un infortunio alla caviglia riscontrato in nazionale. Questo infortunio mette a rischio la sua presenza anche per la gara in programma il 24 settembre allo Stadio Olimpico di Torino.

Saranno necessari ulteriori esami clinici, e lo stesso vale anche per Vojvoda che potrebbe pure saltare la sfida coi giallorossi.