Mister, ho perso l’aereo: clamoroso, 15 calciatori restano a terra

Mister, ho perso l’aereo: una storia che ha dell’incredibile, sono ben 15 i calciatori rimasti a terra: il motivo è assurdo

A chi non è mai capitato di perdere un treno, un autobus, o perché no un aereo? Chi per ottimismo, chi per imprevisto, uscire tardi da casa può costare caro, soprattutto nel caso in cui tu abbia un volo o un qualsiasi spostamento organizzato in giornata, ecco perché rispettare una tabella di marcia, e non farsi distrarre da ciò che ci succede intorno in questi casi diventa sempre più importante.

Una storia abbastanza singolare, ma che quasi tutti potremmo dire di aver vissuto in prima persona, e come può succedere a noi “persone comuni”, può succedere anche ad una squadra di calcio in partenza per una trasferta di campionato, ma questa volta non è soltanto un elemento della rosa ad aver perso l’aereo, bensì 15 calciatori più alcuni elementi dello staff, ed il motivo è assurdo.

Mister ho perso l’aere: 15 calciatori non partono con la squadra, il motivo è assurdo

Un episodio abbastanza singolare quello che è successo in Spagna, più precisamente ai calciatori del Las Palmas. La squadra si era ritrovata in aeroporto per poter prepararsi alla trasferta verso Siviglia per la gara valida per la quinta giornata di Liga Spagnola, ma qualcosa è andato storto.

Secondo quanto riportato dai canali ufficiali del Las Palmas sono ben 15 i calciatori che non sarebbero riusciti a salire a bordo, rimanendo dunque a terra, la società si è prontamente organizzata per permettere al gruppo dei “distratti” di poter volare verso Siviglia e raggiungere la squadra in hotel.

Il motivo di quanto accaduto è ancora più assurdo della notizia stessa, sembrerebbe infatti che i calciatori si siano allontanati dal gate per prendere un caffè per concedersi una pausa, pausa che a quanto pare è durata più del previsto e che ha costretto a rimanere a terra i 15 giocatori più alcuni membri dello staff.